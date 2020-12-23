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Цифра дня. Сколько каждый украинец заплатил за госдолг

23 декабря, 17:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Счетной палате подвели предварительные итоги 2020 года

По итогам января-ноября 2020 года каждая седьмая гривня доходов госбюджета шла на обслуживание долга. А каждый украинец уже уплатил по 3 тысячи гривен.

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Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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При этом на погашение долгов государства из бюджета-2020 уже потратили 357,4 млрд гривен. Изначально на это закладывали меньшую сумму – 346 млрд гривен.

Как сообщалось, выполнение бюджета с начала 2020 года по сентябрь в целом оценивалось в 98,5%. Еще в апреле этот показатель был значительно ниже – 86,1%. При этом Минфин рассчитывает, что по итогам года госбюджет будет выполнен на 100%.

При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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долги госдолг Счетная палата Валерий Пацкан бюджет-2020

Источник: Сегодня

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