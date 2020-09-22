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Украина настроилась на уменьшение госдолга – Марченко

22 сентября, 10:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр объяснил, почему в 2020 году дефицит бюджета получился значительным

Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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"В следующем году, я считаю, мы можем осуществить заимствования, не создавая давления на нашу макростабильность. Есть уверенность, что в 2021 году удастся сократить государственный долг на 3%. Мы не собираемся заимствовать дорого",сказал Марченко в эфире одного из телеканалов.

Он также отметил, что в 2020 году дефицит бюджета составляет 300 млн гривен.

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"Это кризисный год, и нам надо было профинансировать ряд социальных программ, индексации пенсий, фонд [борьбы с] COVID-19. И мы имеем возможность заимствовать", – объяснил Марченко.

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Ранее Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом глава Минфина заверял: новые кредиты берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с заемщиками:

Напомним, по данным Минфина, в июле государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 3,79% в гривне – до 2,355 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до 85,05 млрд долларов. Официальные данные за август еще не обнародованы.

При этом в сентябре Украина выплатила 2 млрд долларов госдолга и прошла пик платежей. Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, которые были выпущены в ходе реструктуризации в 2015 году.

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