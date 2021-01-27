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Цифра дня. Як виросли борги України за рік

27 січня, 12:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Розмір держборгу в гривнях збільшився сильніше, ніж в доларах

За підсумками 2020 року державний і гарантований державою борг України збільшився до 2,56 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – до 90,3 млрд доларів. З початку року по 31 грудня держборг виріс на 6,98% в доларовому еквіваленті і на 19,16% в гривневому.

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Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

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Зокрема, в грудні:

  • державний зовнішній борг становив 1,258 трлн грн, або 44,51 млрд дол .;
  • державний внутрішній борг – 1 трлн грн, або 35,39 млрд дол .;
  • гарантований державою борг – 292,7 млрд грн, або 10,35 млрд дол.

Раніше в Рахунковій палаті також розповіли, скільки кожен українець заплатив за держборг.

Також повідомлялося, що Україна в 2021 році повинна буде заплатити близько 16 млрд дол. за погашення і обслуговування держборгу.

При цьому Міністерство фінансів України планує скоротити державний борг на 3% в 2021 році. Голова Мінфіну Сергій Марченко вже визнавав, що Україна бере кредити, щоб повернути старі борги. При цьому він запевняв: нові позики беруться тільки в тих обсягах, які дозволять розрахуватися з кредиторами.

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борги Украина держборг внутрішній борг зовнішній борг

Джерело: Сьогодні

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