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"Что хочешь, то и делай": Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из России

25 февраля, 11:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Всплыла" запись телефонного разговора политиков, который провели в 2014 году

Народный депутат Украины (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в Крым. То есть экспорт в Крым и компенсирующие его поставки "света" из России в Украину с украинской стороны курировал Медведчук, а с российской – Сурков.

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Об этом свидетельствует аудиозапись разговора Медведчука и Суркова, которая имеется в распоряжении Цензор.НЕТ.

В частности, Медведчук и Сурков говорили о схеме поставок электроэнергии, в которой задействована российская компания "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Видео: Цензор

Из контекста понятно, что Медведчук рассказывает Суркову о своем разговоре с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Приводим часть диалога:

Медведчук: "Я вчера вечером позвонил президенту в Австралию... Он говорит: "Попроси, чтобы был контракт с этой структурой, о которой ты договаривался". С "Интер-РАО" и со структурой Интер-РАО в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию… Тендер уже пишут. Мы этот тендер проведем, там будет этот единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты, и мы тогда подписываем наш. Он говорит: "Там в контракте будет написано, что ту электроэнергию, которую покупает Украина…". Я говорю: "Конечно, будет, мы ж два одновременно подписываем – с "Интер-РАО" в России и со структурой "Интер-РАО" в Крыму". Это ж гарантированные поставки – два контракта. Я говорю: "Давай уже сделаем, давай уже будем двигаться"… А вчера вечером позвонил [и говорит]: "Мы должны тендер, надо условия разработать. Тендер на структуру, которая будет покупать в Крыму".

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Сурков: "Надо, чтобы американская компания была".

Медведчук: "Да, чтобы американская компания продавала в Крыму. Попала сразу сразу под санкции. Мне позвонил президент ночью. Мы с ним разговаривали. Он сказал, чтобы я тебе передал такую просьбу. Вот я тебе передал. Что хочешь, то и делай".

Как известно, госпредприятие "Укринтерэнерго" в 2014 году покупало электроэнергию в оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) Украины для ее последующей поставки на временно оккупированную территорию Крыма. А "Интер РАО" в свою очередь осуществляла поставки электроэнергии в Украину для компенсации украинского экспорта "света" в Крым.

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Крым электроэнергия Украина Виктор Медведчук 2014 телефонный разговор Владислав Сурков
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