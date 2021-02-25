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"Що хочеш, те й роби": Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії

25 лютого, 11:43

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вийшов на яв запис телефонної розмови політиків, яку вели в 2014 році

Народний депутат України (від ОПЗЖ) Віктор Медведчук і колишній помічник президента Росії Владислав Сурков в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму. Тобто експорт до Криму і постачання "світла" на його компенсацію з Росії в Україну з української сторони курував Медведчук, а з російської – Сурков.

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Про це свідчить аудіозапис розмови, яку має Цензор.НЕТ.

Зокрема, Медведчук і Сурков говорили про схему постачання електроенергії, в якій бере участь російська компанія "Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові.

Відео: цензор

З контексту зрозуміло, що Медведчук розповідає Суркову про свою розмову з тодішнім президентом України Петром Порошенком. Наводимо частину діалогу:

Медведчук : "Я вчора ввечері зателефонував президенту в Австралію... Він каже: "Попроси, щоб був контракт з цією структурою, про яку ти домовлявся". З "Інтер-РАО" і зі структурою "Інтер-РАО" в Криму, яка буде купувати цю електроенергію... Тендер вже пишуть. Ми цей тендер проведемо, там буде цей єдиний учасник. Ніхто ж не заявиться. Але мені потрібні ці контракти, і ми тоді підписуємо наш. Він каже: "Там в контракті буде написано, що ту електроенергію, яку купує Україна..." Я кажу: "Звичайно, буде, ми ж два одночасно підписуємо – з "Інтер-РАО" в Росії і зі структурою "Інтер-РАО" в Криму". Це ж гарантовані постачі – два контракти. Я кажу: "Давай вже зробимо, давай вже будемо рухатися..." А вчора ввечері зателефонував [і говорить]: "Ми винні тендер, треба умови розробити. Тендер на структуру, яка буде купувати в Криму".

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Сурков: "Треба, щоб американська компанія була".

Медведчук: "Так, щоб американська компанія продавала в Криму. Потрапила одразу під санкції. Мені зателефонував президент вночі. Ми з ним розмовляли. Він сказав, щоб я тобі передав таке прохання. Ось я тобі передав. Що хочеш, те й роби".

Як відомо, держпідприємство "Укрінтеренерго" в 2014 році купувало електроенергію на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України для її подальшого постачання на тимчасово окуповану територію Криму. А "Інтер РАО", своєю чергою, здійснювала постачання електроенергії в Україні для компенсації українського експорту "світла" в Крим.

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Крим електроенергія Украина Віктор Медведчук 2014 телефонна розмова Владислав Сурков
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