Что будет с курсом доллара от Нового года до Рождества

Короткая неделя с дополнительными выходными из-за католического Рождества и еще одна такая же короткая, но уже в связи с наступлением Нового года, наложили свой отпечаток на изменение курса доллара. За 10 дней тренд поменялся трижды: восходящий-нисходящий-восходящий. А за год курс доллара взлетел на 20%.

Реклама

Как повлияет на курс доллара в новом году череда праздников и введение с 8 января локдауна в Украине, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Читайте также: Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год

Что произошло с курсом за 10 дней

За 10 дней, из которых три были выходными, наличный доллар сперва подорожал на 24 копейки – до 28,50 грн/доллар в продаже и до 28,25 грн/доллар в покупке. Затем, словно испугавшись собственной смелости, плавно опустился до 28,34 и 28,14 грн/доллар соответственно. В отдельные дни курс наличной продажи был ниже официального курса Нацбанка. Но за четыре предновогодних рабочих дня доллар взялся наверстывать упущенное и преуспел в этом.. В последний день старого года курс зафиксировался на уровне 28,52 грн/доллар в продаже и 28,17 в покупке.

Реклама

Эксперты обратили внимание на расширившийся при этом спрэд (разница между курсами продажи и покупки) – он вырос почти в 1,8 раза, с 20 до 35 копеек. Это говорит об избытке валюты на продажу и желании банков и обменников купить ее как можно дешевле.

Украинцы, наоборот, перед праздниками активно сдавали накопления. По словам Олега Пендзина, в первую очередь это были трудовые мигранты, приехавшие в Украину на длинные зимние каникулы.

Нацбанк за 10 дней ослабил гривню на 44 копейки, с 27,83 до 28,27 грн/доллар. На первые четыре дня нового года, с 1 по 4 января, регулятор сохранил курс 28,27 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты назвали окончание года и обилие выходных главными факторами, которые вызвали колебания курса вверх-вниз.

"На межбанковском валютном рынке мы видели постоянные перекосы спроса и предложения – бизнес закрывал операции по году, – анализирует Александр Охрименко. – Во все дни короткой предновогодней недели ситуация на торгах была непростой. Одни срочно продавали валюту, другие срочно покупали. Нацбанк выходил с продажами, чтобы не допустить слишком резкого повышения курса. Это, соответственно, влияло и на рынок налички".

Чего ожидать на следующей неделе

Реклама

Прогнозы экспертов совпали: в первые дни нового года гривню ждет девальвация.

"Страна будет отдыхать, а Минфин – работать, нужно оплачивать проценты по внешним долгам – около 600 млн долларов, это немало, придется покупать валюту, – говорит Александр Охрименко. – А 3-4 января продавцов на межбанке вряд ли будет много, значит курс доллара пойдет вверх. Наличный рынок соответственно отреагирует – доллар может в первой и второй декаде января кратковременно подорожать даже выше 29 грн".

Андрей Шевчишин также уверен, что из-за новогодних праздников и локдауна, вводимого в Украине с 8 января, гривня продолжит терять в цене при сократившемся объеме торгов на межбанковском рынке.

"Главной движущей силой выступят импортеры и спекулянты, в том числе компании получившие бюджетные ресурсы, что может двинуть курс к отметке 28,5 гривен за доллар", – отметил Андрей Шевчишин.

Такая цена доллара на межбанке показывает, что в наличной продаже курс будет около 28,7 грн/доллар.

Олег Пендзин прогнозирует, что в первые дни нового года курс наличного доллара будет стабильным – на уровне 28,5,-28,6 грн/доллар в продаже.

Продавать или покупать валюту

Эксперты не советуют покупать доллары пока они дорожают. По их прогнозам, к концу января ожидается очередное укрепление гривни.

Реклама

Александр Охрименко пояснил, почему наличная валюта будет на праздники дорожать в продаже и дешеветь в покупке.

"На новогодние праздники народу традиционно не хватает гривневой наличности для покупки подарков и так далее, – пояснил Александр Охрименко. – Банки закрыты, а обменники работают "с оборота", подкрепления валютой у них нет. То есть, купил дешевле – продал дороже – заработал на разнице, Поэтому они будут максимально занижать курс приема валюты, сохраняя высокий курс продажи".

По словам эксперта, сдерживать "жадность" владельцев обменников при выставлении котировок будет уровень конкуренции между ними и наличие запасов валюты у населения. Самый низкий курс покупки и самый большой спрэд ожидается в западных регионах – там трудовые мигранты как раз сдают заработанную валюту. Курс покупки может опуститься даже ниже 28 грн/доллар, а курс продажи подняться до 29 грн. Очевидно, что покупать долары по такому курсу стоит лишь при крайней необходимости. Выгоднее всего окажутся курсы в городах-миллионниках из-за высокой конкуренции между обменниками.

За последние 5 лет гривня подешевела по отношению к доллару почти на 25%. Почему это произошло, смотрите в сюжете.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама