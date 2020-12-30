Доллар и евро подорожали перед Новым годом: курс НБУ

На четверг, 31 декабря, а также на первый банковский день после Нового года, 4 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|30.12
|31.12; 04.01
|Изменение
|1 доллар США
|28,26 грн
|28,27 грн
|+ 0,01
|1 евро
|34,64 грн
|34,74 грн
|+ 0,10
По сравнению со значениями 30 декабря курс доллара повысился на копейку после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю с 24 по 31 декабря гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 19 копеек.
Евро при этом подорожал после небольшого снижения курса – стоимость евровалюты выросла на 10 копеек.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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