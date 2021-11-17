Цены на зерно в Украине подскочили: сколько стоит пшеница

Несмотря на достаточно высокую урожайность в этом году, цены на зерно растут

Зерно снова дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на основные зерновые и масличные культуры в Украине снова выросли. 17 ноября стоимость пшеницы второго класса составила 8598 грн за тонну, а пшеницы третьего класса 8557 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Также подорожали такие культуры:

Ячмень – 7008 грн за тонну;

Подсолнечник – 18 408 грн за тонну;

Горох – 8515 грн за тонну.

Еще две области закончили уборку урожая

Аграрии Николаевской и Херсонской областей завершили уборку урожая. Лидерами по намолоту зерна являются Винницкая область, которая намолотила почти 5,5 млн тонн зерна, Одесская область – 5 млн. тонн, и Черниговская – 4,9 млн тонн.

Больше всего кукурузы намолотили в Хмельницкой области – 110,1 ц/га, самая высокая урожайность гречки в Винницкой области – 15,9 ц/га.

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Подсолнечник собран с площади 6,4 млн га, самая высокая урожайность в Хмельницкой области – 34,2 ц/га. В этой же области и самая высокая урожайность сои – 33,7 ц/га.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.