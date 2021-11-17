Ціни на зерно в Україні підскочили: скільки коштує пшениця

Ціни на основні зернові та олійні культури в Україні знову зросли. 17 листопада вартість пшениці другого класу становила 8598 грн за тонну, а пшениці третього класу 8557 грн за тонну.
Про це свідчать дані Tripoli.land.
Також подорожчали такі культури:
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- Ячмінь – 7008 грн за тонну;
- Соняшник – 18408 грн за тонну;
- Горох – 8515 грн за тонну.
Ще дві області закінчили збирання врожаю
Аграрії Миколаївської та Херсонської областей завершили збирання врожаю. Лідерами з намолоту зерна є Вінницька область, яка намолотила майже 5,5 млн тонн зерна, Одеська область – 5 млн тонн, та Чернігівська – 4,9 млн тонн.
Найбільше кукурудзи намолотили на Хмельниччині – 110,1 ц/га, найвища врожайність гречки у Вінницькій області – 15,9 ц/га.
Соняшник зібраний із площі 6,4 млн га, найвища врожайність у Хмельницькій області – 34,2 ц/га. У цій же області найвища врожайність сої – 33,7 ц/га.
Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.