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Ціни на зерно в Україні підскочили: скільки коштує пшениця

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
17 листопада, 14:40
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Незважаючи на досить високу врожайність цього року, ціни на зерно зростають
Зерно знову дорожчає
Зерно знову дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на основні зернові та олійні культури в Україні знову зросли. 17 листопада вартість пшениці другого класу становила 8598 грн за тонну, а пшениці третього класу 8557 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Також подорожчали такі культури:

  • Ячмінь – 7008 грн за тонну;
  • Соняшник – 18408 грн за тонну;
  • Горох – 8515 грн за тонну.

Ще дві області закінчили збирання врожаю

Аграрії Миколаївської та Херсонської областей завершили збирання врожаю. Лідерами з намолоту зерна є Вінницька область, яка намолотила майже 5,5 млн тонн зерна, Одеська область – 5 млн тонн, та Чернігівська – 4,9 млн тонн.

Найбільше кукурудзи намолотили на Хмельниччині – 110,1 ц/га, найвища врожайність гречки у Вінницькій області – 15,9 ц/га.

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Соняшник зібраний із площі 6,4 млн га, найвища врожайність у Хмельницькій області – 34,2 ц/га. У цій же області найвища врожайність сої – 33,7 ц/га.

Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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