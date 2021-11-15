Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены на зерно снова выросли: сколько теперь стоит пшеница в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
15 ноября, 16:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несмотря на то, что цены на пшеницу второго и третьего класса выросли, кукуруза и соя подешевели
Зерно в Украине подрожало
Зерно в Украине подрожало / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине выросла цена на основные зерновые и масличные культуры. 15 ноября стоимость пшеницы 2 класса достигла более 8,5 тыс. грн за тонну, а подсолнечника – более 18,4 тыс. грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Реклама

15 ноября подорожали такие культуры:

  • Пшеница, 2 класс – 8558 грн за тонну;
  • Пшеница, 3 класс – 8510 грн за тонну;
  • Ячмень – 7008 грн за тонну;
  • Подсолнечник – 18 408 грн за тонну.

В то же время снизились цены на кукурузу (7048 грн за тонну) и сою (14 581 грн).

Лидеры по намолоту зерна

Больше всего зерна намолотили в Одесской области – почти 4,9 млн тонн зерна, в Харьковской – 4,7 млн ​​тонн и в Винницкой – 4,6 млн тонн.

Реклама

В то же время соя собрана с площади почти 1,2 млн га, (по Украине 95%) при урожайности 26,4 ц/га, намолочено более 3,2 млн тонн семян.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.11

Российский рубль (₽)

0.3619

Евро (€)

29.9

Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять