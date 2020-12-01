Цены на топливо "прыгнули", чего ждать с началом зимы

Последняя неделя осени принесла автомобилистам две новости: плохую и хорошую. Плохая – подорожали бензины и дизтопливо. Причем больше всего подняли цены брендовые сети, где топливо и так самое дорогое. Хорошая – чуть подешевел сжиженный автогаз.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Разнонаправленное изменение цен по регионам на бензины и дизтопливо прекратилось. Они подорожали во всех областях: от символической 1 коп./л в Сумской области до 30 коп./л в Тернопольской. В большинстве областей цены выросли на 10-15 коп./л.

Самые низкие цены на бензин по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской. А самое дешевое ДТ теперь в Харьковской области (см. инфографики).

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Цены на автогаз менялись разнонаправленно. Он подешевел в 11-ти областях (неделю назад было в семи), подорожал в четырех областях (было в одной) и в Киеве, но всего на 1-5 коп./л. Самое большое снижение цен в Винницкой области – на 18 коп./л (до 12,44 грн/л). В девяти регионах цены не изменились.

Самый дорогой газ в Луганской области – 13 грн/л, самый дешевый – в Житомирской – 12,37 грн/л.

В целом разброс цен увеличился по всем видам топлива. По А-92 он составляет 15% (3,31 грн/л), было 14,6%, по А-95 – 13,6% (3,13 грн/л), было 13,2% , по дизелю – 13,6% (3,05 грн/л), было 13,4%, по автогазу – 5% (0,63 грн/л), было 4,5%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 23,29 грн/л

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 24,34 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,63 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,68 грн/л

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Анализ ситуации на рынке

Неделю назад эксперты предупреждали: закладываются предпосылки для нового изменения цен. Для бензина и дизтоплива тренд может пойти вверх. Причин две – рост цен на нефть в мире и стабильный ноябрьский тренд на девальвацию гривни. А для автогаза должно быть снижение цен из-за снижения потребления.

"После того как в середине ноября начали повышаться оптовые цены на импортный бензин и зимнее дизтопливо (оно при равных условиях и так дороже летнего на 5-7%), этот тренд продолжился и к концу ноября, – анализирует Геннадий Рябцев. – Было подорожание на 2-4%, затем еще на 2-4%. Оставалась надежда, что розничные цены еще неделю не вырастут, но первыми их подняли брендовые сети, у которых топливо и так дорогое. Бензин у них импортный, не всем по карману. Видно, маркетологи решили: их клиент сможет заплатить чуть дороже".

Сергей Куюн уточнил, что основными факторами, которые повлияли на увеличение стоимости топлива, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $47/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%. Также подстегнуло операторов к корректировкам цен на стелах и колебание курса гривни к доллару и евро.

"За 27-30 ноября ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива, – отметил Сергей Куюн. – Все виды топлива на WOG подорожали на 50 коп./л: бензин А-92 – до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,49 грн/л. В сети Glusco топливо подорожало на 20 коп./л: бензин А-92 — до 22,75 грн/л, А-95 — до 24,75 грн/л, ДТ — до 23,75 грн/л. На "БРСМ-Нафта" дизтопливо в среднем подорожало на 18 коп./л, до 20,33 грн/л, бензины — на 30 коп./л. На станциях Motto за выходные бензины и дизтопливо прибавили 23-25 коп./л. Green Wave повысила цену А-92 на 50 коп./л, А-95 и ДТ – на 1 грн/л".

По словам Артема Куюна, на рынке сжиженного газа продолжилось превышение спроса над предложением. Это давило на цены, не давая им повышаться.

"Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине с 20 по 27 ноября снизилась на 265 грн/т – до 19 195 грн/т, – говорит Артем Куюн. – Но 30 ноября цены еще упали на 380-400 грн/т: были продажи по 17730-18000 грн/т".

Что может измениться за неделю

Эксперты прогнозируют, что на наступившей неделе цены на бензин и дизтопливо пойдут вверх, а на автогаз – вниз.

Геннадий Рябцев отметил, что после повышения розничных цен на WOG стоит ожидать таких же шагов от других крупных брендов. За ними могут потянуться сети нижнего ценового сегмента.

"Повышение цен может быть на 20-50 коп./л, в зависимости от бренда. Совпали два негативных фактора – рост цен на нефть и девальвация гривни, прежде всего по отношению к евро, ведь топливо импортируем из Европы", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн также говорит, что потенциал для роста цен на бензин и дизтопливо пока исчерпан у тех трейдеров, кто их уже повысил. Но он остается у тех, кто пока держал цены стабильными.

"Поэтому на наступившей неделе стоит ждать корректировки розничных цен у большинства сетей на 20-50 коп./л", – уточнил Сергей Куюн.

Артем Куюн прогнозирует, что первую неделю декабря цены на автогаз продолжат снижаться.

"К концу ноября мы увидели заметное удешевление газа как по отдельным сетям, так и в целом по регионам. В декабре оно продолжится и даже может ускориться – будет снижение не на 10-15, а на 20-30 коп./л", – подытожил Артем Куюн.

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