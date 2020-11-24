Дорогая нефть и дешевая гривня готовят ценовой сюрприз на рынке топлива

Ситуация на топливном рынке на минувшей неделе мало чем отличалась от той, которая была неделей ранее. Цены в среднем по Украине остались практически стабильными.

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В отдельных областях менялись, но не только заметно, а и разнонаправленно, компенсировав в итоге рост снижением. Наметился тренд на удешевление автогаза.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Разнонаправленное изменение цен по регионам на бензины и дизтопливо, за неделю увеличилось с 7 коп./л до 10 коп./л в ту или иную сторону.

Главным ньюсмейкером стал Киев: плюс 10 коп./л. Цены больше шли вверх, чем вниз, что в итоге дало небольшой прирост в среднем по стране. Они снизились только в трех областях (неделю назад снижение было в четырех областях). В 14-ти областях и в Киеве мониторинг показал рост цен (было в 12-ти), в семи областях цены не изменились.

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Самые низкие цены на бензин и дизтопливо по-прежнему в Сумской области, самые высокие — в Луганской (см. инфографики).

Автогаз подешевел в семи областях и в Киеве (неделю назад было в девяти), в 17-ти регионах цены не изменились, а в Закарпатской области цены увеличились. Самое большое снижение цен в Житомирской области — на 10 коп./л (до 12,54 грн/л).

Самый дорогой газ в Луганской области — 13,02 грн/л, самый дешевый в Харьковской — 12,46 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 он составляет 14,6% (3,21 грн/л), было 14,8%, по А-95 — 13,2% (3,04 грн/л), было 13,4% , по дизелю — 13,4% (2,82 грн/л), было 13,7%, по автогазу — 4,5% (0,56 грн/л), было 4,6%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине — 23,18 грн/л

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Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 24,22 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 23,53 грн/л

Цены на LPG

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Средняя цена по Украине – 12,71 грн/л

Что происходит на рынке

Эксперты наблюдают корректировку цен в отдельных сетях. Она влияет на среднюю цену в регионах в зависимости от того, насколько широко эта сеть представлена.

Например, одна небольшая сеть нижнего ценового сегмента повысила на минувшей неделе цены на бензин и ДТ сразу на 50 коп./л, но так как их заправок в Украине немного, то на среднюю цену это почти не повлияло.

По словам экспертов, потенциал подорожания топлива в рознице был исчерпан три недели назад. Но уже закладываются предпосылки для нового изменения цен. Для бензина и дизтоплива тренд может пойти вверх, для автогаза — вниз.

Геннадий Рябцев отметил, что на минувшей неделе наметился небольшой тренд к подорожанию импортного бензина и зимнего дизеля. Цены на них в опте повысились на 2-4%. Но хотя курс доллара на минувшей неделе пошел вверх, розничные цены у большинства операторов пока не изменились.

"Неделя началась с роста оптовых цен, в основном на дизельное топливо, — подтверждает и Сергей Куюн. — По сравнению с октябрем, оптовые цены в ноябре растут, так как повышаются котировки нефти. За месяц они увеличились почти на 20%, с 36 до 45 долларов за баррель. Если тренд продолжится, это приведет и к подорожанию нефтепродуктов в рознице".

По словам Артема Куюна, на рынке сжиженного газа наблюдается превышение предложения над спросом. Это начинает давить на цены, не давая им повышаться.

"Ряд сетей у которых осталось достаточно более дорогих запасов, начали понемногу снижать розничные цены", — анализирует Артем Куюн.

Чего ожидать на неделе

Эксперты ожидают, что на наступившей неделе цены на бензин меняться в рознице не должны, кроме летнего дизтоплива.

"Сейчас многое зависит от курса гривни, финаналитики не исключают ее девальвации, что автоматически поднимет цены на топливо. Но еще неделю значительных изменений цен ждать не стоит", — говорит Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев прогнозирует, что зимний дизель будет на наступившей неделе дорожать, летний дешеветь. Цена бензина практически не изменится.

Эксперты также отметили, что подорожание нефти в мире пока не окажет влияния на стоимость топлива в Украине.

"Говорить о том, что цены на бензин и ДТ пойдут вверх из-за подорожания нефти, можно только при устойчивом восходящем тренде в течение двух недель и более. При этом баррель должен подорожать с нынешних 45 долларов за баррель до 55 долларов и выше. Тогда можно говорить о росте в пределах гривни за литр", — конкретизировал Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что на наступившей неделе цены на газ могут упасть.

"Тренд в опте сменился на противоположный, поэтому уже нельзя говорить о росте цен. Ряд сетей начинают снижать цены в рознице. Не исключаю, что к концу недели увидим массовое удешевление в пределах 10-15 коп./л", — уточнил Артем Куюн.

Напомним, что парламент готов изменить цены на топливо, соответственно цены на рынке существенно изменятся.

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