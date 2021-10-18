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Цены на некоторые фрукты снизились: что подешевело в октябре

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 11:31
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В супермаркетах фрукты стоят намного дороже, чем на рынках
Цены на украинские фрукты в основном снизились, а на экзотические - зависит от плода
Цены на украинские фрукты в основном снизились, а на экзотические - зависит от плода / Фото: Коллаж: Сегодня

С окончанием сбора урожая и приходом осенних холодов в Украине растет спрос на импортные и экзотические фрукты. На полках магазинов бананы, мандарины, и другая экзотика, вытесняют привычные для украинцев груши и сливы.

Цены на экзотические фрукты

Украинцам продают бананы, которые приезжают в Эквадора. Они стоят недорого – за них просят 30 грн, а в супермаркете цены даже не доходят до отметки в 25 грн.

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На Закарпатье выращивают хурму. Этот, еще донедавна, экзотический фрукт научился переживать холодные украинские зимы. А эксперты прогнозируют, что из-за глобальных климатических изменений в Украине вскоре могут начать выращивать и другие экзотические культуры.

За хурму просят 50-60 гривен за килограм, а за помело 65-70 гривен. Авокадо продают по 20-30 гривен за плод. Кокос – 20-25 гривен за штуку. А за ананас просят от 60 до 100 гривен за плод.

В продаже появились уже мандарины, на рынках за них просят 50-60 гривен за килограм, а в супермаркетах они стоят 30-35 гривен. Популярные среди украинцев апельсины продают по 45-50 гривен. Лайм стоит, в среднем, 10 гривен за плод, а лимон – 35-40 гривен за килограм.

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Грейпфруты на рынке стоят по 30 гривен за килограм, а в супермаркете – 50 гривен. Киви на рынке – 45 гривен, а в супермаркете – 60. А гранат стоит 45-50 гривен за килограм.

Цены на украинские фрукты

Цены на украинские фрукты в основном снизились. По приемлимой цене найти их можно на рынках и в небольших овощных магазинах. В некоторых же супермаркетах, ценники на импортные груши, виноград, персики и сливы зашкаливают.

Персики в среднем стоят 35 – 40 гривен за килограмм. Но, в супермаркетах стоимость персиков значительно выше – более 60 гривен. А груши можно встретить по разным ценам, есть по 15-20 гривен за килограмм, а также и по 60 грн. В среднем украинцы их покупают по 30 грн.

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Виноград стоит на рынке 25 – 35 гривен за килограмм, а в супермаркете – 60 гривен за килограмм. За синии сливы просят, в среднем,15 гривен за килограмм.

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