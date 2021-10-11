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Для українців подешевшали вітчизняні фрукти. Як змінились ціни

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 жовтня, 16:05
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Зниження цін пов'язано з тим, що фермери продають запаси урожаю
Експерти прогнозують підвищення цін на імпортні фрукти
Експерти прогнозують підвищення цін на імпортні фрукти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні подешевшали пізні сорти вітчизняних фруктів – це пов'язано з розпродажем. Проте, вже зовсім скоро у продажу залишаться лише імпортні фрукти та ягоди, які коштуватимуть дорожче.

Про це повідомляє Agrotrend.

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Наразі груші коштують від 15-20 до 50-60 гривень за кілограм. Персики коштують приблизно стільки ж – від 35-40 гривень за кілограм.

Виноград коштує на ринку від 25 до 60 гривень. А у магазині від 35 гривень за кілограм. Ціна залежить від сорту.

У супермаркетах середня ціна за кілограм слив – 30 гривень, а на базарі вони коштують трохи дешевше – від 15-20 до 30-35 гривень. Ціни на яблука стартують від 20-25 гривень за кілограм, а у магазинах продають як за 15 грн, так і за 30 грн.

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Сезон динь та кавунів поступово проходить, проте їх ще можна знайти на базарах. Дині коштують у середньому 15 грн/кг, а кавуни продають і за 5 грн/кг. У супермаркетах на прилавках їх вдосталь – як смугастих довгих, так і круглих – від 5 до 10 грн/кг.

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