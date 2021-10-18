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Ціни на деякі фрукти знизилися: що подешевшало в жовтні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
18 жовтня, 11:31
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В супермаркетах фрукти коштують набагато дорожче, ніж на ринках
Ціни на українські фрукти в основному знизилися, а на екзотичні - залежить від плоду
Ціни на українські фрукти в основному знизилися, а на екзотичні - залежить від плоду / Фото: Колаж: Сьогодні

Із закінченням збору врожаю і приходом осінніх холодів в Україні зростає попит на імпортні та екзотичні фрукти. На полицях магазинів банани, мандарини, і інша екзотика, витісняють звичні для українців груші і сливи.

Ціни на екзотичні фрукти

Українцям продають банани, які приїжджають в Еквадору. Вони коштують недорого – за них просять 30 грн, а в супермаркеті ціни навіть не доходять до позначки в 25 грн.

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На Закарпатті вирощують хурму. Цей, ще донедавна, екзотичний фрукт навчився переживати холодні українські зими. А експерти прогнозують, що через глобальні кліматичні зміни в Україні незабаром можуть почати вирощувати і інші екзотичні культури.

За хурму просять 50-60 гривень за кілограм, а за помело 65-70 гривень. Авокадо продають по 20-30 гривень за плід. Кокос – 20-25 гривень за штуку. А за ананас просять від 60 до 100 гривень за плід.

У продажу з'явилися вже мандарини, на ринках за них просять 50-60 гривень за кілограм, а в супермаркетах вони коштують 30-35 гривень. Популярні серед українців апельсини продають по 45-50 гривень. Лайм коштує, в середньому, 10 гривень за плід, а лимон – 35-40 гривень за кілограм.

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Грейпфрути на ринку коштують по 30 гривень за кілограм, а в супермаркеті – 50 гривень. Ківі на ринку – 45 гривень, а в супермаркеті – 60. А гранат коштує 45-50 гривень за кілограм.

Ціни на українські фрукти

Ціни на українські фрукти в основному знизилися. За прийнятною ціною знайти їх можна на ринках і в невеликих овочевих магазинах. У деяких же супермаркетах, цінники на імпортні груші, виноград, персики та сливи зашкалюють.

Персики в середньому коштують 35 – 40 гривень за кілограм. Але, в супермаркетах вартість персиків значно вище – понад 60 гривень. А груші можна зустріти за різними цінами, і за 15-20 гривень за кілограм, а також і по 60 грн. В середньому українці їх купують по 30 грн.

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Виноград коштує на ринку 25 – 35 гривень за кілограм, а в супермаркеті – 60 гривень за кілограм. За сині сливи просять, в середньому, 15 гривень за кілограм.

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