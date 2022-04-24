Будут ездить на повозках? По пути в Россию застряли новенькие Lexus, Cadillac и Mercedes

В начале апреля в порт Зебрюгге в Бельгии привезли почти 8000 автомобилей из Азии, которые должны были перевезти в Россию. Машины до сих пор там из-за санкций Запада против РФ.
Как сообщило издание Wall Street Journal, речь идет о премиальных автомобилях последних моделей, в частности Lexus, Cadillac и Mercedes.
Все они попали под запрет на роскошь, в рамках которого нельзя экспортировать в Россию транспортные средства стоимостью более 50 тыс. евро (1,5 млн грн).
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В порту предполагают, что авто еще долго не смогут отправить по назначению, так что уже планируют перепродать на других рынках. В конце концов, место для товара в Зебрюгге заканчивается – в общем порт может вместить 10 тыс. машин.
Блокировка российских товаров
Зебрюгге является одним из крупнейших транспортных портов Европы, через который проходит более 2 млн авто в год. Однако учитывая западные санкции, товары в Россию блокируют – сейчас проверяют более 1000 контейнеров, которые должны были отвезти российским покупателям.
Сейчас очень тщательно проверяют все корабли, поэтому от властей ЕС просят подробный список кораблей, на которые нужно обращать внимание. В связи с детальными проверками есть задержки и нарушены цепочки поставок.
Трудности добавляет и то, что хотя корабли под российскими флагами уже не заплывают в европейские порты, некоторые плавают под другими флагами и зарегистрированы за пределами РФ. Таможенники Евросоюза стараются не отставать от санкций и своевременно реагировать на изменения.
Санкции против РФ
Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта. Среди запрещенных товаров оказались алкогольные напитки, женские сумочки, табачные изделия, ювелирка, косметика и парфюмерия, меховые изделия, одежда стоимостью от 1000 долларов, автомобили, мотоциклы, рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.
Если говорить об автомобилях, то запрещено поставлять в РФ марки Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие стоимостью от 50 тыс. долларов. Бренды также объявили, что временно не будут поставлять свою продукцию российским дилерам.
Западные ограничения влияют не только на экономику России и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия. Так, недавно обанкротился Амстердамский торговый банк, владельцем которого является российский Альфа-Банк. В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.