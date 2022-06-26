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Без паспорта за границей: что делать, если потеряли документы в другой стране

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 июня, 11:15
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Рассказываем о плане действий в случае потери документов за границей
Кратко об алгоритме действий при потере документов
Кратко об алгоритме действий при потере документов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы после полномасштабного вторжения РФ вынуждены были уехать за границу в поисках временного убежища, поэтому для них наличие загранпаспорта важна, как никогда.

Иногда все же случаются неприятности, и документы можно потерять. Редакция "Сегодня" предлагает план действий для таких ситуаций.

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Прежде всего, нужно сразу обратиться в местную полицию и написать заявление об утраченном документе.

Второй шаг – обратиться в представительство Украины за границей, где консул должен выдать документ на замену загранпаспорта.

Государственная миграционная служба и министерства иностранных и внутренних дел Украины 29 июня должны запустить эксперимент для граждан за пределами страны, так что паспорта можно будет восстанавливать в подразделении государственного предприятия "Документ". Список стран, где эта услуга доступна, опубликуют на сайте ДМС.

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Самостоятельный поиск

Можно также попытаться найти утраченные документы. В странах Европы есть разные городские и государственные бюро находок. Например, в Вене есть официальное бюро находок со специализированным сайтом, где каждый день публикуют фото с информацией о найденной вещи.

Аналогичные услуги доступны на онлайн-страницах города или в соцсетях (на языке страны, где вы находитесь).

Иногда такую опцию выполняет посольство, например, Консульское подразделение Посольства Украины в Австрии часто публикует соответствующую информацию в фейсбуке.

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Восстановление документов во время войны

Случается и такое, что паспорт был потерян в Украине, в частности из-за боевых действий. Для украинцев есть четкий алгоритм действий в следующих ситуациях:

  • подать заявление в ближайшее отделение полиции;
  • обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или территориального органа Государственной миграционной службы (ГТС);
  • можно обратиться в центры государственного предприятия "Документ".

Оформить новую ID-карту может каждый гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. А вот получить паспорт-книжечку удастся только через суд.

В условиях военного положения есть некоторые нюансы сроков оформления паспортов. Пока что оформить паспорт гражданина Украины в срочном порядке невозможно. Вместо него можно использовать электронные документы в приложении "Дія", загранпаспорт или водительское удостоверение.

"Сегодня" ранее писали, что украинцы смогут оформлять документы за границей, а также рассказывали, какую услугу запустили для предпринимателей в государственном мобильном приложении.

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