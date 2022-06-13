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"Дія" упростила одну из важных процедур – что теперь доступно украинцам

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 17:52
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Заполнить документацию и оформить важную процедуру стало возможным за несколько щелчков мышкой
Украинские предприниматели могут воспользоваться еще одной услугой в "Дії"
Украинские предприниматели могут воспользоваться еще одной услугой в "Дії" / Фото: Getty Images, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" добавили новую функцию – подачу декларации плательщика единого налога 2% и возможность уплатить налог.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, опция доступна для физических лиц-предпринимателей 3-й группы, так называемых упрощенцев, подавших заявление в Государственную налоговую службу на применение спецставки 2%.

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"Во время военного положения время приобрело особую ценность. Сейчас как никогда важно, чтобы у людей была возможность не тратить время в очередях и заполнять бумажки", – объяснил нововведение министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как подать декларацию в "Дії"?

Чтобы воспользоваться функцией, следует зайти в приложение "Дія" и в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП". Там будет доступна декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц.

Пользователям нужно будет ввести сумму полученного дохода за месяц, проверить подтянутые контактные данные и декларацию, которые можно редактировать, и подписать документы "Дія.Подписью".

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Сразу после этого их можно отправлять в налоговую, а отчетность будет доступна ФЛПам в собственном смартфоне. Декларацию следует подавать до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце. Изменения распространяются на доходы, полученные с мая до отмены военного положения.

Как уплатить налог?

Осуществление оплаты происходит так же быстро, в полуавтоматическом режиме. После авторизации и избрания нужного раздела в приложении следует выбрать "Уплату единого налога 2%" за соответствующий месяц.

Вручную следует ввести только сумму полученного дохода и проверить рассчитанный размер налога для уплаты. Далее можно выбрать удобный способ оплаты и совершить платеж. В течение 3 дней средства засчитают, о чем будет соответствующее уведомление в разделе "Расчеты с бюджетом".

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Уплата единого налога 2% доступна в приложении к концу каждого месяца за предыдущий, то есть еще через 10 дней после предельного срока подачи декларации.

Усыновление через "Дію"

В начале июня в Украине анонсировали новую услугу в "Дії", что касается усыновления детей. По словам уполномоченного президента по правам детей и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, благодаря приложению процедуру существенно упростят.

Ввести ее намерены до конца июня, но с 1 числа уже можно подавать заявки на первоначальную консультацию в разделе "Семья". Особенностью онлайн-услуг является то, что к заявке система автоматически подтягивает всю информацию о кандидате, достаточно авторизироваться с цифровой подписью. Далее документы поступают в соцслужбы, которые в течение 15 дней должны пригласить заявителя на консультацию.

Пообщаться с государственными работниками можно будет как онлайн, так и вживую. Ожидается, что до конца августа пользователи смогут подавать таким образом:

  • пакеты документов на усыновление;
  • оформлять опекунство;
  • ознакомиться с анкетами детей;
  • регистрировать детдома семейного типа.

"Сегодня" ранее писали, что в приложении "Дія" запустили очередное голосование среди украинцев на эскиз для новой знаковой марки от Укрпочты. Для украинских предпринимателей также стала доступна онлайн-услуга "еДекларация".

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