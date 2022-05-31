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Коснется почти каждого. Три главных нововведения июня

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 17:20
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Рассказываем о том, каких изменений ожидать украинцам в начале лета
В июне в нескольких сферах произойдут изменения
В июне в нескольких сферах произойдут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первый месяц лета граждане Украины почувствуют ряд изменений, касающихся кошелька почти каждого.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, к чему следует подготовиться украинцам с 1 июня.

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Изменения в банках

После 24 февраля большинство украинских банков ввели кредитные каникулы. У некоторых они продолжались месяц, у некоторых – три месяца. 1 июня истек срок кредитных каникул, поэтому для клиентов ряда банков кое-что изменится.

В ПриватБанке предлагают вместо кредитных каникул льготы – вдвое сниженную процентную ставку для клиентов до конца августа. Особые условия обслуживания оставят только для военнослужащих и пострадавших от военной агрессии России. Для мобилизованных граждан кредитные каникулы будут продолжаться до окончания военного положения.

Monobank за последние месяцы продолжал взимать с клиентов комиссии и проценты, но по сниженным ставкам. После 1 июня кредитные каникулы уже не будут действовать в банке, но до окончания военного положения внедрили пониженную ставку по всем кредитным продуктам в размере 1,6% в месяц.

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В Ощадбанке решили продлить кредитные каникулы по карточным счетам, но по условиям. Процентная ставка будет в размере 50% от указанной в договоре, а обязательный платеж – 2% от суммы использованных средств. Для бизнеса такие льготы больше не предусмотрены.

В банке ПУМБ продолжается программа кредитных каникул, но с уменьшенным размером обязательных платежей это проценты и комиссия. По телу кредита погашение откладывается.

Тарифы на коммуналку

Компания "Нефтегаз Трейдинг" с 1 июня поднимает цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики. Уверяют, что на простых украинцах это не отразится. В то же время предприятия будут платить втрое больше – 29,39 млн грн/тыс. кубометров (с НДС).

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Тарифы на электроэнергию для населения заморозили на уровне 1,44-1,68 грн/кВт-час. А вот по ценам на воду таких ограничений не было – местные водоканалы могут изменять тарифы в соответствии с обновлениями НКРЭКУ, однако в ближайшее время этого не планируют делать.

"Киевстар" отменяет услуги

С 1 июня мобильный оператор "Киевстар" закрывает три пакета услуг. Клиенты больше не смогут заказывать "4G 10000 МБ", "Бонусные 1000" и "Бонусные 3000 МБ". Об изменении тарифов украинцев сообщат посредством смс-сообщений.

Со 2 июня 2022 года прекратят предоставлять и услугу "Смарт Киевстар", поскольку она не пользовалась популярностью у украинцев. Услуга предусматривала доступ к электронной библиотеке с возможностью читать популярные книги классиков и современных писателей.

Бесплатный проезд не доступен

С июня в пяти странах Евросоюза украинцы больше не смогут воспользоваться услугой бесплатного проезда в общественном транспорте. Изменения вводят такие страны: Польша, Болгария, Чехия, Швейцария и Германия.

Чехи и немцы предлагают украинцам покупать билеты со скидкой. За билет на все виды транспорта, например, в Праге придется отдать 7 евро (222,92 грн), а в Берлине – 9 евро (285,88 грн).

В то же время в Польше еще можно будет бесплатно ездить в городах на восточных территориях у границы. В большинстве европейских стран также сохранят возможность ездить без оплаты, на основании паспорта гражданина Украины или "нулевого" билета.

Ранее "Сегодня" писали, когда украинцы получат финансирование по программе "єПідтримка" и как вынужденные переселенцы в Украине могут оформить получение выплат на карточку ПриватБанка.

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