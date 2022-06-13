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"Дія" спростила одну з важливих процедур – що тепер доступно українцям

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 червня, 17:52
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Заповнити документацію та оформити важливу процедуру стало можливим за кілька клацань мишкою
Українські підприємці можуть скористатися ще однією послугою в "Дії"
Українські підприємці можуть скористатися ще однією послугою в "Дії" / Фото: Getty Images, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

У застосунку "Дія" додали нову функцію – подання декларації платника єдиного податку 2% та можливість сплатити податок.

Як повідомили у пресслужбі Мінцифри, опція доступна для фізичних осіб-підприємців 3-ї групи, так званих спрощенців, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спецставки 2%.

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"Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці", – пояснив запровадження нововведення міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як подати декларацію в "Дії"?

Щоб скористатися функцією, слід зайти в застосунок "Дія" і в меню "Послуги" обрати "Податки ФОП". Там одразу буде доступна декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць.

Користувачам потрібно буде ввести суму отриманого доходу за місяць, перевірити підтягнуті контактні дані й декларацію, які за потреби можна редагувати, та підписати документи "Дія.Підписом".

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Одразу після цього їх можна відправляти в податкову, а звітність буде доступна ФОПам у власному смартфоні. Декларацію слід подавати до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці. Зміни поширюються на доходи, отримані з травня і до скасування воєнного стану.

Як сплатити податок?

Здійснення оплати відбувається так само швидко, в напівавтоматичному режимі. Після авторизації та обрання потрібного розділу в застосунку, слід обрати "Сплату єдиного податку 2%" за відповідний місяць.

Вручну слід ввести лише суму отриманого доходу й перевірити розрахований розмір податку до сплати. Далі можна обрати зручний спосіб обрати й здійснити платіж. Упродовж 3 днів кошти зарахують, про що буде відповідне повідомлення в розділі "Розрахунки з бюджетом".

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Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

Усиновлення через "Дію"

На початку червня в Україні анонсували нову послугу в "Дії", що стосується усиновлення дітей. За словами уповноваженої президента з прав дітей і дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, завдяки застосунку процедуру суттєво спростять.

Запровадити її мають намір до кінця червня, але з 1 числа уже можна подавати заявки на первинну консультацію в розділі "Сім’я". Особливістю онлайн-послуги є те, що до заявки система автоматично підтягує всю інформацію про кандидата, достатньо авторизуватися з цифровим підписом. Далі документи надходять до соцслужб, які упродовж 15 днів мають запросити заявника на консультацію.

Поспілкуватися з державними працівниками можна буде як онлайн, так і наживо. Очікується, що до кінця серпня користувачі зможуть подавати у такий спосіб також:

  • пакети документів на усиновлення;
  • оформлювати опікунство;
  • ознайомлюватися з анкетами дітей;
  • реєструвати дитбудинки сімейного типу.

"Сьогодні" раніше писали, що в застосунку "Дія" запустили чергове голосування серед українців на ескіз для нової знакової марки від Укрпошти. Для українських підприємців також стала доступна онлайн-послуга "єДекларація".

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