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Kalush, гусак чи Путін із ЗСУ: в "Дії" стартувало нове опитування

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 16:08
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У застосунку "Дія" на мобільних пристроях можна взяти участь у голосуванні
Українці можуть взяти участь в новому голосуванні в державному застосунку
Українці можуть взяти участь в новому голосуванні в державному застосунку / Фото: Колаж: Сьогодні

9 червня стартувало нове опитування в "Дії" – українці можуть обрати нове зображення для чергової марки від Укрпошти.

Як повідомили у Мінцифри, голосувати також можна на сторінках Укрпошти в Facebook та Instagram.

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Громадяни України вже втретє обиратимуть картинку, яку увічнять на поштовій марці під час воєнного стану. Традиційно, ескіз, за який віддадуть найбільше голосів, відтворять в Укрпошті вже у липні.

Опитування триватиме до 15 червня, в останній день оприлюднять і результати.

Тематика голосування

Цього разу темою для опитування обрали легендарне гасло "Доброго вечора, ми з України". На попередній відбір бажаючі скерували понад 1500 робіт.

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Експертна рада Укрпошти відібрала 5 авторських малюнків, які дуже різняться за настроєм та стилістикою. Можна проголосувати за такі ескізи:

  • керамічний півник;
  • трактор, що тягне танк;
  • гусак у полі з військовими;
  • Путін, якого зупиняють ЗСУ;
  • воїн з KALUSH.

Варіанти ескізів до нової марки
Варіанти ескізів до нової марки / Фото: Міністерство цифровий трансформації

Як проголосувати?

Залишати свій голос можна в коментарях під тематичним дописом Укрпошти на сторінці в Facebook та Instagram.

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Щоб проголосувати через "Дію", потрібно зайти в застосунок та знайти розділ "Послуги" і обрати "Опитування". Після натискання по назві підрозділу, користувачеві буде доступна галерея із запропонованими зображеннями та коротким описом.

Голосування за нову марку Укрпошти
Голосування за нову марку Укрпошти / Фото: скріншот

Під кожною картинкою є можливість проголосувати. Достатньо лише обрати зі списку назву зображення, яке вам найбільше сподобалось. У перший день участь в голосуванні взяли уже понад 28 тис. українців.

Поле для голосування
Поле для голосування / Фото: скріншот

Голосування за зброю

Наприкінці травня в "Дії" запустили нове опитування. Українцям пропонували проголосувати, чи підтримують вони введення в обіг серед цивільного населення вогнепальної зброї.

Упродовж тижня всі охочі могли залишити свій голос та посприяти або запобігти легалізації володіння зброєю в Україні. За результатами опитування, 59% людей підтримують ідею та не проти, щоб громадяни, які не порушують закони, мали пістолет і вільно носили його з собою в громадських місцях.

19% опитаних відзначили, що кожен законослухняний громадянин може мати зброю, але носити її лише на стрільбище чи в тир. 22% українців категорично проти легалізації.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що нові марки Укрпошти з кінця травня можна купувати онлайн, зокрема і через популярні платформи. Нещодавно в африканській республіці Нігер випустили поштові марки, присвячені перемозі Збройних сил України над російським крейсером "Москва".

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