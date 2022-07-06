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Арбузы на вес золота? Что будет с ценами на популярный товар этим летом

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 15:09
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Эксперт рассказал, каких цен следует ожидать в этом году от продавцов арбузов и откуда мы будем брать продукт
Что будет с арбузами в этом году
Что будет с арбузами в этом году / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Из-за оккупации Россией украинских земель определенное время были опасения, что в этом году в Украине будет дефицит фруктов и овощей, арбузов в частности. Однако эксперты утверждают, что арбузы на рынках будут, но и цены будут высокими.

Откуда мы их возьмем и на какие суммы рассчитывать, рассказал Иван Григорович, аналитик рынка "Столичный", журналу "Садоводство по-украински", передает agronews.ua.

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Украинским арбузам грозит импорт

Как объяснил Григорьевич, импорт может заменить украинскую продукцию. В частности, арбузы будут завозиться из Ирана, Турции и Азербайджана. Так как из Херсона продукции не будет, мы можем увидеть одесскую. Но она будет значительно дороже завезенных арбузов.

"Если иранский арбуз на опте стоит 20 грн/кг в начале сезона, это уже звоночек, потому что это хорошая цена. Турецкий вначале стоил 45 грн, но сейчас ушел в 20-25 грн/кг. Но как наши справятся с такой конкуренцией, как компенсируют количество и предложение, сложно прогнозировать", – объяснил Григорович.

Вместе с тем фермеры Одесчины утверждают, что даже если и будет хороший урожай арбузов, винограда, черешни, то вывезти его в другие области будет сложно из-за логистики.

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Однако Григорович отметил, что найти ресурсы можно. Единственный вопрос в том, как сильно это повысит цену.

Хватит ли нам продуктов в этом году

Ранее "Сегодня" писали, что в условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией дефицита овощей и фруктов не ожидается. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины объяснили, что в этом году области, не попавшие под оккупацию РФ, засадили больше овощей.

Так, урожаями из центральных, западных и северных областей дефицит полностью перекроется. Что касается фруктов, то в Украине всегда было их перепроизводство. Потому проблем с ними в этом году не будет.

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Мы также рассказывали о том, когда можно ожидать удешевления овощей и что в июне произошло с ценами на популярные овощи.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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