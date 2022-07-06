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Кавуни на вагу золота? Що буде з цінами на популярний товар цього літа

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 15:09
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Експерт розповів, яких цін треба очікувати цього року від продавців кавунів та звідки ми братимемо продукт
Що буде з кавунами цього року
Що буде з кавунами цього року / Фото: Колаж: Сьогодні

Через окупацію Росією українських земель певний час були побоювання, що цього року в Україні буде дефіцит фруктів та овочів, кавунів зокрема. Однак експерти переконують, що кавуни на ринках будуть, але й ціни будуть високими.

Звідки ми їх візьмемо та на які саме суми розраховувати, розповів Іван Григорович, аналітик ринку "Столичний", журналу "Садівництво по-українськи", передає agronews.ua.

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Українським кавунам загрожує імпорт

Як пояснив Григорович, імпорт може замістити українську продукцію. Зокрема, кавуни завозитимуть з Ірану, Туреччини та Азербайджану. Оскільки з Херсонщини продукції не буде, ми можемо побачити одеську. Але вона буде значно дорожчою, ніж завезені кавуни.

"Якщо іранський кавун на опті коштує 20 грн/кг на початку сезону, це вже дзвіночок, бо це хороша ціна. Турецький на початку коштував 45 грн, але зараз пішов у 20-25 грн/кг. Але як наші впораються з такою конкуренцією, як компенсують кількість та пропозицію, складно прогнозувати", – пояснив Григорович.

Водночас фермери Одещини стверджують, що навіть якщо і буде гарний урожай кавунів, винограду, черешні, то вивезти його в інші області буде складно через логістику.

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Проте Григорович зазначив, що знайти ресурси можна. Єдине питання в тому, як сильно це підвищить ціну.

Чи вистачить нам продуктів цього року

Раніше "Сьогодні" писали, що в умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією дефіциту овочів та фруктів не очікується. В Міністерстві аграрної політики та продовольства України пояснили, що цього року області, які не потрапили під окупацію РФ, засадили більше овочів.

Так, урожаями з центральних, західних та північних областей дефіцит повністю перекриється. Що стосується фруктів, то в Україні завжди було їхнє перевиробництво. Тому проблем з ними цього року не буде.

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Ми також розповідали про те, коли можна очікувати здешевлення овочів та що у червні відбулося з цінами на популярні овочі.

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