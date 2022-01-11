70% выручки! На чем на самом деле наживаются супермаркеты в Украине

31% всей выручки обеспечивают всего 3 продуктовые категории, преимущественно импортные: бананы, помидоры, мандарины. Хотя в основных супермаркетах Киева представлено до 300 позиций свежей плодоовощной продукции.
Об этом сообщает EastFruit.
В общем, такое исследование розничной торговли свежей плодоовощной продукцией проводилось на первом международном Ритейл форуме в рамках #FTrade Club 2021 в начале декабря 2021 года.
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Учитывая внутреннее производство, импорт, экспорт, потребление и другие характеристики продуктов, эксперты отобрали 20 основных. Значительное внимание уделили также сезонности тех или иных овощей (фруктов).
Основные продукты, приносящие супермаркетам наибольшую выручку:
- бананы — 11% (летом банан не может быть лидером плодоовощной торговли в Украине, так как на рынке много недорогой местной продукции, однако его вес в продажах остается достаточно значительным);
- томаты – 10% (недооцененная, но тоже очень важная категория);
- мандарины – 10% (особенно данный показатель растет на новогодние праздники, обращаем внимание и на сезонность);
- яблоки – 8% (если розничная цена яблока в прошлом году составляла 30 грн/кг, то соответственно росла и доля яблока в структуре продаж плодоовощной продукцией);
- капуста — 6% (большую роль здесь играет тренд. Ее продажи растут за счет увеличения ассортимента и роста потребления таких видов капусты, как брюссельская, брокколи, пекинская и цветная капусты, находящиеся в тренде здорового питания);
- картофель — 6% (несмотря на достаточно высокие цены в 2019 году);
- огурцы – 5%;
- апельсины – 5%;
- лук – 5%;
- виноград — 4% (специалисты говорят, что это важный показатель продаж, подтверждающий рост доходов потребителей. Еще 10 лет назад этого продукта в структуре продаж сетей супермаркетов почти не было. Сейчас же он входит в десятку наиболее выгодных для сетей супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы).
Эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбалко отмечает, что ягодные культуры, как и виноград, тоже являются индикатором потребительских доходов.
"Сети, которые научатся работать с ягодами, в будущем получат большие преимущества. Ведь это категория продукции, которая будет привлекать дополнительных потребителей, увеличивая суммы чеков супермаркетов. И именно на эту категорию нужно обратить внимание сегодня", — говорит эксперт.
К слову, сети часто теряют потребителя из-за отсутствия на полках конкурентного предложения сезонных товаров. Хорошим примером, по мнению Федора Рыбалко, является часто недостаточно профессиональный подход к торговле арбузом и дыней.
Популярный товар в супермаркетах
По статистике, самым популярным товаром конца 2021 года считаются эко-сумки и другие альтернативные замены пластиковых пакетов.
Да, спрос на экологические замены пластика, таких как: эко-сумки, тканевые мешочки, авоски, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.
Связывают это с Законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом этого года, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.
Напомним, с 10 декабря в Украине запретили распространение бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Это первый этап ограничений. В общей сложности предусмотрено три таких этапа.
Ранее мы сообщали, что в Офисе президента предлагают ввести специальные талоны на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".
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