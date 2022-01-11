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70% выручки! На чем на самом деле наживаются супермаркеты в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 13:11
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Расскажем о 10 овощах и фруктах, приносящих наибольшую выручку супермаркету
Всего некоторые позиции овощей и фруктов делают выручку супермаркетам
Всего некоторые позиции овощей и фруктов делают выручку супермаркетам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

31% всей выручки обеспечивают всего 3 продуктовые категории, преимущественно импортные: бананы, помидоры, мандарины. Хотя в основных супермаркетах Киева представлено до 300 позиций свежей плодоовощной продукции.

Об этом сообщает EastFruit.

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В общем, такое исследование розничной торговли свежей плодоовощной продукцией проводилось на первом международном Ритейл форуме в рамках #FTrade Club 2021 в начале декабря 2021 года.

Учитывая внутреннее производство, импорт, экспорт, потребление и другие характеристики продуктов, эксперты отобрали 20 основных. Значительное внимание уделили также сезонности тех или иных овощей (фруктов).

Основные продукты, приносящие супермаркетам наибольшую выручку:

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  • бананы — 11% (летом банан не может быть лидером плодоовощной торговли в Украине, так как на рынке много недорогой местной продукции, однако его вес в продажах остается достаточно значительным);
  • томаты – 10% (недооцененная, но тоже очень важная категория);
  • мандарины – 10% (особенно данный показатель растет на новогодние праздники, обращаем внимание и на сезонность);
  • яблоки – 8% (если розничная цена яблока в прошлом году составляла 30 грн/кг, то соответственно росла и доля яблока в структуре продаж плодоовощной продукцией);
  • капуста — 6% (большую роль здесь играет тренд. Ее продажи растут за счет увеличения ассортимента и роста потребления таких видов капусты, как брюссельская, брокколи, пекинская и цветная капусты, находящиеся в тренде здорового питания);
  • картофель — 6% (несмотря на достаточно высокие цены в 2019 году);
  • огурцы – 5%;
  • апельсины – 5%;
  • лук – 5%;
  • виноград — 4% (специалисты говорят, что это важный показатель продаж, подтверждающий рост доходов потребителей. Еще 10 лет назад этого продукта в структуре продаж сетей супермаркетов почти не было. Сейчас же он входит в десятку наиболее выгодных для сетей супермаркетов товаров свежей плодоовощной группы).

/ Фото: скриншот

Эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбалко отмечает, что ягодные культуры, как и виноград, тоже являются индикатором потребительских доходов.

"Сети, которые научатся работать с ягодами, в будущем получат большие преимущества. Ведь это категория продукции, которая будет привлекать дополнительных потребителей, увеличивая суммы чеков супермаркетов. И именно на эту категорию нужно обратить внимание сегодня", — говорит эксперт.

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К слову, сети часто теряют потребителя из-за отсутствия на полках конкурентного предложения сезонных товаров. Хорошим примером, по мнению Федора Рыбалко, является часто недостаточно профессиональный подход к торговле арбузом и дыней.

Популярный товар в супермаркетах

По статистике, самым популярным товаром конца 2021 года считаются эко-сумки и другие альтернативные замены пластиковых пакетов.

Да, спрос на экологические замены пластика, таких как: эко-сумки, тканевые мешочки, авоски, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.

Связывают это с Законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом этого года, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

Напомним, с 10 декабря в Украине запретили распространение бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Это первый этап ограничений. В общей сложности предусмотрено три таких этапа.

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента предлагают ввести специальные талоны на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

Также мы рассказывали, почему и на сколько в Украине выросли цены на продукты.

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