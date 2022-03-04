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"Заберите свои товары!": NOVUS убирает с полок Coca-Cola за поддержку оккупантов

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 19:15
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Сеть супермаркетов NOVUS больше не сотрудничает с Coca-Cola
NOVUS больше не сотрудничает с Coca-Cola
NOVUS больше не сотрудничает с Coca-Cola / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину много мировых брендов отказываются работать с российскими оккупантами. Однако Coca-Cola продолжает сотрудничество с агрессором.

В NOVUS заявили, что покупатели больше не увидят ни одного товара этого бренда на полках супермаркетов.

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"Несмотря на весь ужас, который переживает сейчас наша страна, эта беззастенчивая компания продолжает работать для захватчиков в полную силу. Мы отказываемся от всей продукции, принадлежащей к бренду. Представители могут связаться с нами и убрать все свои товары, загрязненные бесчеловечностью и безразличием! Прочь из нашей страны!", – написали в пресс-службе компании.

Также в NOVUS отмечают, что приобретение напитков брендов Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola означает спонсорскую поддержку компаний, терпящих российскую агрессию.

Бегство автоконцернов из РФ

Сотрудничать с агрессором отказываются не только продуктовые магазины, но и крупнейшие в мире автомобильные компании. Они останавливают свое производство на российских мощностях и прекращают экспорт авто.

На сегодняшний день о полном или временном выходе с российского рынка заявили:

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  • Volvo;
  • Ford;
  • Skoda;
  • Volkswagen (также останавливается производство в РФ);
  • Cadilac;
  • Chevrolet;
  • Audi;
  • General Motors;
  • GMC;
  • Jaguar;
  • Buick.

Некоторые компании заявили, что уходят с российского рынка не только из-за позиции, но и для того, чтобы не попасть под санкции.

1 марта американская компания Nike остановила онлайн-продажу собственных продуктов на территории Российской Федерации. Это связано с войной РФ против Украины. Ранее "Сегодня" писали, сколько брендов приобщились к таким санкциям.

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