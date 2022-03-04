"Заберіть геть свої товари!": NOVUS прибирає з полиць Coca-Cola за підтримку окупантів

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну багато світових брендів відмовляються працювати із російськими окупантами. Проте Coca-Cola продовжує співпрацю із агресором.
У NOVUS заявили, що покупці більше не побачать жодного товару цього бренду на полицях супермаркетів.
"Незважаючи на весь жах, який переживає зараз наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників у повну силу. Ми відмовляємось від всієї продукції, що належить до бренду. Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю! Геть з нашої країни!", – написали в пресслужбі компанії.
Також у NOVUS наголошують, що придбання напоїв брендів Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola означає спонсорську підтримку компаній, які толерують російську агресію.
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Втеча автоконцернів із РФ
Співпрацювати з агресором відмовляються не лише продуктові магазини, а й найбільші у світі автомобільні компанії. Вони зупиняють своє виробництво на російських потужностях та припиняють експорт авто.
На сьогоднішній день про повний або тимчасовий вихід із російського ринку заявили:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Volkswagen (також зупиняється виробництво РФ);
- Cadilac;
- Шевроле;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick.
Деякі компанії заявили, що йдуть з російського ринку не лише через позицію, а й для того, щоб не потрапити під санкції.
1 березня американська компанія Nike зупинила онлайн-продаж своїх товарів на території Російської Федерації. Це пов'язано з війною РФ проти України. Раніше "Сьогодні" писали, скільки брендів долучилися до таких санкцій.