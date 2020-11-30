Українська
$ 28,47
33,96
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

В Украине введут электронный аудит налогов: кого это коснется

30 ноября, 16:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Реформу планируют проводить в три этапа

В Украине планируют внедрить концепцию электронного аудита налогоплательщиков. По замыслу Минфина, это будет происходить в три этапа, последний из которых приходится на 2027 год. В финале е-аудит коснется всех плательщиков НДС. Ожидается, что автоматизация налоговых проверок ускорит работу ведомства и снизит влияние человеческого фактора в процессе.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Суть работы системы заключается в том, что налогоплательщик будет подавать контролирующему стандартный аудиторский файл (SAF-T). Информация из этого файла пройдет электронную проверку. После этого плательщик сможет вручную исправить ошибки. А позже по полученным результатам происходит налоговая проверка.

Читайте также: МВФ раскритиковал Украину в своем отчете. За что досталось сильнее всего

Реклама

Первый этап внедрения – с 2023 года. Файл будут подавать только крупные плательщики налогов на запрос контролирующего.

Второй этап – с 2025 года. Файл будут подавать все крупные плательщики.

В тренде
В Украине уверенно дорожают доллар и евро

Третий этап – с 2027 года. Файл будут подавать все плательщики НДС.

Чтобы е-аудит заработал, придется внести ряд изменений в законодательство, в частности, в Налоговый кодекс.

Реклама

Напомним, в октябре-2020 стало известно, что в Верховной Раде готовят новую налоговую реформу. Документ пока обсуждают в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее налоговую реформу планировали провести в 2020 году. Тогда президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году. Однако позже стало известно, что в Верховной Раде существенных изменений не планируют до 2022 года, а налоговых законов "под елочку" не будет.

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

проверка налоговая НДС аудит Налоговый кодекс Минфин налоговая реформа автоматизация плательщики

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?
Бизнес грозится уйти в тень. Почему ФОПы протестуют против кассовых аппаратов?Бизнес
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получитьБизнес
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины
Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакциныСША
Карантинную помощь можно будет получить через приложение
Карантинную помощь можно будет получить через приложение "Дія" – МинцифрыБизнес
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов
Зеленский предложил отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПовБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять