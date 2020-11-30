В Украине введут электронный аудит налогов: кого это коснется

В Украине планируют внедрить концепцию электронного аудита налогоплательщиков. По замыслу Минфина, это будет происходить в три этапа, последний из которых приходится на 2027 год. В финале е-аудит коснется всех плательщиков НДС. Ожидается, что автоматизация налоговых проверок ускорит работу ведомства и снизит влияние человеческого фактора в процессе.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Суть работы системы заключается в том, что налогоплательщик будет подавать контролирующему стандартный аудиторский файл (SAF-T). Информация из этого файла пройдет электронную проверку. После этого плательщик сможет вручную исправить ошибки. А позже по полученным результатам происходит налоговая проверка.

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→ Первый этап внедрения – с 2023 года. Файл будут подавать только крупные плательщики налогов на запрос контролирующего.

→ Второй этап – с 2025 года. Файл будут подавать все крупные плательщики.

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→ Третий этап – с 2027 года. Файл будут подавать все плательщики НДС.

Чтобы е-аудит заработал, придется внести ряд изменений в законодательство, в частности, в Налоговый кодекс.

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Напомним, в октябре-2020 стало известно, что в Верховной Раде готовят новую налоговую реформу. Документ пока обсуждают в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее налоговую реформу планировали провести в 2020 году. Тогда президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году. Однако позже стало известно, что в Верховной Раде существенных изменений не планируют до 2022 года, а налоговых законов "под елочку" не будет.

Видео: president.gov.ua

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