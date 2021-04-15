Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Украинский бизнес зарядился оптимизмом: ожидания улучшились впервые за год

15 апреля, 17:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предприниматели стали меньше бояться инфляции и девальвации, а кроме того готовятся повышать зарплаты сотрудников

Украинский бизнес впервые с января-марта 2020 года улучшил экономические ожидания. Несмотря на стремительный рост цен, предприниматели, ждут замедления инфляции и ослабления девальвации гривни в следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий составил 108,4%, вернувшись к положительным значениям.

Реклама

Такие результаты показал опрос руководителей компаний, который провел Национальный банк.

Заметно улучшились ожидания роста производства товаров и услуг – до 5,6% против "минус" 24,4%, которые были в конце 2020 года.

Ожидаемая годовая инфляция составила 7,7% по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале. Причем больше половины опрошенных считают, что инфляция не превысит 7,5%, зато каждый третий опасается роста цен на 10%. Заметно упало влияние курсового фактора: его отметили 59,2% респондентов против 71,9% в предыдущем опросе.

Читайте также: Индекс капучино. Как украинские кофейни пережили год пандемии

Реклама

Средний курс доллара, которого ждут бизнесмены через 12 месяцев, составил 29,15 грн против 29,68 грн в предыдущем квартале.

В тренде
Обострение на Донбассе подкосило гривню: ждать ли резкой девальвации

Бизнес смягчил оценки по уменьшению количества работников: баланс ответов составил "минус" 1,9% (было "минус" 9,9%).

Большинство компаний (62,9%) планируют повышать зарплаты в течение следующих 12 месяцев. Лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат (было 3,7%).

Наилучшие ожидания в целом показали предприятия сельского хозяйства.

Напомним, при этом в январе украинский бизнес серьезно ухудшил оценки экономического состояния, а ожидания были более пессимистичными. Предприятия всех сфер ожидали роста цен от поставщиков, в первую очередь на сырье. Кроме того, они были настроены на уменьшение численности работников.

Реклама

А о том, когда в приложении "Дія" откроется прием заявок на получение карантинных 8000 гривен, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес НБУ опрос предприниматели индексы Индекс деловых ожиданий

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топлива
Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топливаБизнес
Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензия
Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензияБизнес
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в "красных" зонахБизнес
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никто
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никтоБизнес
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплату
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплатуЭкономика
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностей
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностейЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять