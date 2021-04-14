Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Индекс капучино. Как украинские кофейни пережили год пандемии

14 апреля, 17:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рестораторам пришлось сдерживать цены и учиться быть более внимательными с клиентами, а посетители изменили свои кофейные привычки

Несмотря на то, что локдауны сильно ударили по выручке украинских рестораторов, многие кофейни не поднимали цены на кофе из-за боязни потерять и без того немногочисленных клиентов. В итоге "индекс капучино" за год поднялся лишь на 10% – в среднем до 38 гривен за чашку. Этот рост даже не покрыл валютную разницу – курс американской валюты к украинской за 2020 год вырос на 19,4%.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела компания по автоматизации заведений Poster.

Средний чек в кофейнях Украины тоже вырос на 11% – до 53 грн в 2020 году (медианное значение).

Реклама

"В первый локдаун, конечно же, было существенное падение среднего чека. После возможности впускать людей внутрь мы наблюдали спад среднего чека на 20% от докарантинных значений. После отмены остальных ограничений средний чек быстро восстановился – примерно в течение месяца", - рассказал ресторатор Давид Гороховский.

В 2019 году в 24% чеков, помимо кофе, пробивали еще еду и десерты. Первый локдаун 2020 года изменил потребительское поведение: еду и десерты стали заказывать реже, показатель в апреле 2020 года упал до 17%. К концу года спрос восстановился. В среднем за 2020 год еду и десерты заказывали в 22% чеков.

Реклама

В тренде
В Украине начали продавать ранние овощи. Мы проверили цены и количество нитратов

Выручка кофеен в выросла на 1,5% по сравнению с докризисным 2019 годом. Но локдаун принес спад выручки на 24% в марте, на 74% в апреле и на 35% в мае по сравнению с прошлогодними значениями. С июня идет постепенное восстановление с самым лучшим показателем в 25% прироста в сентябре. Вторая волна ограничений и карантин выходного дня умерили рост. В декабре предприниматели едва смогли вырасти на 4%.

Что происходит с кофейнями в 2021 году

Рестораторы перестали тешить себя надеждой, что 2021 год принесет отмену карантинных ограничений. Многие заведения снова закрыты. По словам экспертов, цена на сырой кофе и его доставку растет. Но как это отразится на цене жареного кофе в Украине, пока непонятно.

Реклама

"Мы были на закупке зеленого кофе в этом году в Центральной Америке, и цена на зеленый кофе действительно немного повысились. Наша цена как локальных обжарщиков скорее всего тоже повысится. Точные цифры смогу сказать, когда кофе приедет в Украину. Но, если финальная цена на зеленое зерно повысится в пределах 10%, то цены на жареный кофе мы поднимать не будем", – объяснил основатель сети кофеен Феликс Безрук.

Помимо роста цен, рестораторы обращают внимание и на изменение поведения гостей – они стали более требовательными к качеству сервиса.

"Люди стали придавать большее значение возможности ходить в заведения и пить там кофе. Когда у тебя отбирают что-то, ты начинаешь это больше ценить. Гости стали больше вовлекаться в жизнь кофейни, повысилась лояльность у тех, кто давно с заведением. В то же время возросла требовательность к сервису. Уже мало просто хорошего кофе, "здравствуйте", "спасибо" и "до свидания", люди хотят чувствовать заботу и внимание", – заметил Гороховский.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Риме рестораторы так сильно устали от локдаунов, что устроили драку с копами:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены бизнес карантин кофе кафе рестораны кофейни выручка локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топлива
Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топливаБизнес
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в "красных" зонахБизнес
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никто
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никтоБизнес
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплату
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплатуЭкономика
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностей
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностейЭкономика
Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий
Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорийБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять