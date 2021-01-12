Зимний локдаун ударил по рестораторам: кому хуже всех

Некоторые заведения сумели нарастить обороты, но таких очень мало

Введенный в Украине локдаун, который продлится до 24 января, снова обрушил обороты заведений общепита. При этом хуже всего ситуация – у ресторанов и баров. Их обороты просели на 58% и 51% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

Кафе и кальянные потеряли 40% и 39% выручки соответственно. Пекарни – 37%, пиццерии – 23%, фастфуд – 14%, кондитерские – 16%, а кофейни – 12% от прошлогодних продаж.

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Заведения, которые и в прошлом году ориентировались только на доставку, в зимний локдаун выросли на 5%. А бизнес доставки суши и вовсе показал рост на 25%.

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"Если вспомнить весенний локдаун, тогда обороты снизились сразу же у всех без исключения типов бизнеса, включая доставку... Единственное, что лучше сейчас – нет паники и повсеместных закрытий. Но, в целом, цифры лишь доказывают, что доставка и работа навынос не позволяют большинству рестораторов зарабатывать, и "зимний" локдаун еще больше усугубляет ситуацию в отрасли", – объяснил эти данные Родион Ерошек, соучредитель и CEO Poster.

Напомним, как оказалось, локдаун действует не для всех. К примеру, вещевой рынок на столичной Окружной работает подпольно. Подробнее читайте в материале "Сегодня".

А о запретах локдауна узнавайте в сюжете:

Видео: Сегодня

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