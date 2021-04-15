Український бізнес зарядився оптимізмом: очікування покращилися вперше за рік

Підприємці стали менше боятися інфляції та девальвації, а крім того готуються підвищувати зарплати працівників

Український бізнес вперше з січня-березня 2020 року поліпшив економічні очікування. Незважаючи на стрімке зростання цін, підприємці, чекають уповільнення інфляції та ослаблення девальвації гривні в наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань склав 108,4%, повернувшись до позитивних значень.

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Такі результати показало опитування керівників компаній, який провів Національний банк.

Помітно поліпшилися очікування зростання виробництва товарів і послуг – до 5,6% проти "мінус" 24,4%, які були в кінці 2020 року.

Очікувана річна інфляція склала 7,7% в порівнянні з 7,9% в попередньому кварталі. Причому більше половини опитаних вважають, що інфляція не перевищить 7,5%, зате кожен третій побоюється зростання цін на 10%. Помітно впав вплив курсового фактора: його відзначили 59,2% респондентів проти 71,9% в попередньому опитуванні.

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Середній курс долара, якого чекають бізнесмени через 12 місяців, склав 29,15 грн проти 29,68 грн в попередньому кварталі.

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Бізнес пом'якшив оцінки по зменшення кількості працівників: баланс відповідей склав "мінус" 1,9% (було "мінус" 9,9%).

Більшість компаній (62,9%) планують підвищувати зарплати протягом наступних 12 місяців. Лише 2% компаній готові до зменшення зарплат (було 3,7%).

Найкращі очікування в цілому показали підприємства сільського господарства.

Нагадаємо, при цьому в січні український бізнес серйозно погіршив оцінки економічного стану, а очікування були більш песимістичними. Підприємства всіх сфер очікували зростання цін від постачальників, в насамперед на сировину. Крім того, вони були налаштовані на зменшення чисельності працівників.

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