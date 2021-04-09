Ціни рвонули вгору: що подорожчало в Україні в березні

Споживча інфляція в Україні в березні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з березнем 2020 року, прискорилася до 8,5%. Для порівняння: ще в січні інфляція становила 6,1%. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики. У місячному вирахуванні, в порівнянні з лютим-2021, ціни виросли на 1,7%.

Ціни на продукти і безалкогольні напої в березні виросли в середньому на 2,1%.

Найсильніше подорожчала соняшникова олія – на 9,7%. На 1-4,8% зросли ціни на цукор, фрукти і овочі, рис, хліб, м'ясо, рибу. А ось яйця подешевшали на 0,6%.

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Ціни на алкоголь і сигарети продовжили зростання – плюс 0,7%. Подорожчання відбулося через підвищення цін на тютюнові вироби на 1,2%.

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Одяг та взуття стали дорожче в середньому на 12,7%. При цьому одяг подорожчав на 13%, а взуття на 12,3%. До речі, локдаун вже змусив українців економити на одязі та взутті.

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Ціни на транспорт виросли на 1,8% – в насамперед за рахунок подорожчання палива і масел на 5,7%, а також проїзду в залізничному і автодорожньому пасажирському транспорті – на 4,4% і 1,6% відповідно.

Нагадаємо, Світовий банк очікує, що інфляція в 2021 році складе 5%, залишиться на цьому ж рівні у 2022-му, а в 2023-м прискориться до 5,8%. У МВФ більш песимістичні очікування на цей рахунок.

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