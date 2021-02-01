Український бізнес не чекає поліпшень навіть після локдауну

На початку 2021 року український бізнес серйозно погіршив оцінки економічного стану, а очікування стали більш песимістичними. Підприємства всіх сфер чекають зростання цін на сировину і цін постачальників. Крім того, вони налаштовані на подальше зменшення чисельності працівників.

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Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який розраховує Національний банк.

Цей індекс в січні-2021 склав 37,6 пункту. У грудні-2020 для порівняння було 45,5. Незважаючи на невелике зростання восени-2020, в цілому очікування підприємств знаходяться на рівні нижче рівноважного значення в 50 пунктів вже 11 місяців поспіль.

Найгірші оцінки – у сфери будівництва. Її індекс становить 33,1 пункту. Будівельники очікують стрімкого скорочення обсягу робіт і нових замовлень.

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Сильно зіпсувалися очікування сфери торгівлі – до 33,3 пункту. По ній вдарили наслідки січневого локдауну на тлі традиційного зниження активності в перший місяць року.

Негативна оцінка залишилася і в сфері послуг, чий індекс знизився до 39,7 у першому місяці 2021 року.

Нагадаємо, оптимізм втрачає не тільки український бізнес, але й споживачі. Так, за підсумками 2020 року настрої покупців помітно погіршилися.

А в ООН вважають, що майже п'ята частина населення України опиниться за межею бідності через коронавірус:

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