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Украинский бизнес не ждет улучшений даже после локдауна

1 февраля, 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Индекс НБУ показал, что предприниматели остаются пессимистичными 11 месяцев кряду

В начале 2021 года украинский бизнес серьезно ухудшил оценки экономического состояния, а ожидания стали более пессимистичными. Предприятия всех сфер ждут роста цен на сырье и цен поставщиков. Кроме того, они настроены на дальнейшее уменьшение численности работников.

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Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который рассчитывает Национальный банк.

Этот индекс в январе-2021 составил 37,6 пункта. В декабре-2020 для сравнения было 45,5. Несмотря на небольшой рост осенью-2020, в целом ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения в 50 пунктов уже 11 месяцев подряд.

Наихудшие оценки – у сферы строительства. Ее индекс составляет 33,1 пункта. Строители ожидают стремительного сокращения объема работ и новых заказов.

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Сильно испортились ожидания сферы торговли – до 33,3 пункта. По ней ударили последствия январского локдауна на фоне традиционного снижения активности в первый месяц года.

Негативная оценка осталась и в сфере услуг, чей индекс снизился до 39,7 в первый месяц 2021 года.

Напомним, оптимизм теряет не только украинский бизнес, но и потребители. Так, по итогам 2020 года настроения покупателей заметно ухудшились.

А в ООН считают, что почти пятая часть населения Украины окажется за чертой бедности из-за коронавируса:

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бизнес НБУ предприятия индексы Индекс деловых ожиданий ожидания

Источник: Сегодня

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