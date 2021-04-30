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Украина за год получила почти 50 млрд дохода от перекачки российского газа

30 апреля, 18:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Оператор ГТС Украины" сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе

"Оператор ГТС Украины", который предложил России помощь в перекачке газа в Европу, в 2020-м получил 20,4 млрд гривен чистой прибыли.

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Об этом со ссылкой на результаты первого года работы сообщает пресс-служба предприятия.

Компания обнародовала ключевые финансовые показатели за прошлый год, млрд грн:

  • чистая прибыль – 20,4;
  • доход от деятельности на международных рынках – 47,5;
  • доход от деятельности на внутреннем рынке – 10,1;
  • операционные расходы – 34,6;
  • уплаченные налоги по итогам года – 14,9;
  • EBITDA – 29,7.

В компании подчеркнули, что в 2020-м 83% дохода от основной деятельности получены в результате международных операций, и только 17% приходится на внутренний рынок.

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"Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет всего 23 копейки/куб. м (без НДС) или около 3%", – говорится в сообщении.

Любопытно, что прибыль ОГТС почти совпала с чистым убытком НАК "Нафтогаз Украины"за прошлый год (19,0 млрд грн), которому в 2019-м отрезали "трубу".

Напомним, Верховная Рада 31 октября 2019 приняла законопроект № 2239-1, которым отделила от "Нафтогаза" деятельность по транспортировке природного газа, сертифицировала нового независимого оператора газотранспортной системы и создала условия для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

О том, зачем Украине нужен был анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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