Украина неожиданно предложила России помощь в перекачке газа в Европу

"Газпрому" нужно обратиться с предложением об увеличении объемов контракта, говорит Сергей Макогон

Российский газовый монополист "Газпром" ожидает сложный сезон закачки газа в Европу летом 2021 года, поэтому Украина в очередной раз подтверждает готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Евросоюз для своевременного возобновления запасов "голубого" топлива в ЕС.

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Об этом глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, "Газпрому" только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности.

"Если "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение – позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу", – добавил Макогон.

Интересно, что на сайте "Газпрома" никак не отреагировали на предложение украинской стороны, а только похвастались, что с 2011 года по первой ветке трубопровода "Северный поток" в Европу было прокачано 400 млрд куб. м газа.

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Напомним, что "Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. А после запуска двух "Турецких потоков" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, поэтому Украина теряет 10-12 млрд куб. м транзита ежегодно.

Так, в 2020 году транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС составил 55,8 млрд куб. м (-38% в сравнении с 2019 годом).

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших ГТС в мире. Пропускная способность системы на границе с Россией на входе составляет 290 млрд куб. м в год, на выходе – 175 млрд, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд.

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