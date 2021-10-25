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Травля украинского бренда? В некоторых интернет-магазинах заметили запрещенные российские товары

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 октября, 12:45
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О продаже в Украине российских товаров заговорили после громкого скандала с невесткой Геннадия Кернеса
На Rozetka есть в продаже российские продукты
На Rozetka есть в продаже российские продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети пишут, что в Украине продают российские товары, которые с 2015 года запрещены законом. Подобные заявления появились на фоне скандала с брендом ТМ Yaro и его основательницей Юлией Приваловой.

Об этом написали в пророссийском Telegram-канале Легитимный.

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Там заявили, что в украинских интернет-магазинах Rozetka и Prom.ua продают косметику, зубную пасту, медицинские товары, конфеты и другие продукты привезенные из России. Отметим, что подобные продажи запрещены Постановлением КМУ от 30 декабря 2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украина товаров, происходящих из Российской Федерации".

"Вообще по кейсу торговли с РФ всё очень просто. Покупать у РФ можно ТВЭЛы, газ, мазут, дизель, уголь, удобрения, косметику, электроэнергию, а продукты и товары для людей под запретом и санкциями", – написали в Telegram-канале.

Вспомнили авторы и активиста Сергея Стерненко – после скандала с Приваловой он первым призвал торговые сети снять с продажи товары ТМ Yaro. Скандал вспыхнул из-за неудачной шутки основательницы бренда в одной из соцсетей, под фото с Красной площади в Москве.

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Авторы задаются вопросом, почему активист не поднимает вопрос продажи в Украине российских товаров. "Сегодня" обратились в пресс-службу одного из интернет-магазинов, чтобы узнать правда ли, что на торговых площадках продают российские товары.

А о Стерненко написал и украинский журналист Максим Назаров, он говорит о двойных стандартах. По его словам, активист заявлял, что журналист пренебрежительно относился к военным и обращал внимание, что родители Назарова живут в Москве. Но не афиширует, по информации телеведущего, что его друг работает на Россию, в сфере рекламного бизнеса.

Российские товары в интернет-магазинах

"Сегодня" проверили заявления авторов пророссийского канала и действительно, нашли на Rozetka, в продаже, некоторые товары, которые производят в России.

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/ Фото: скриншот

На Prom.ua ситуация немного отличается. Если на Rozetka таких товаров немного или их нет в наличии, то здесь их сотни если не тысячи. Это связано с тем, что Prom.uа – торговая площадка, а не интернет-магазин. А каждый продавец уже сам решает, что ему продавать. В основном продают сладости.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Скандал с ТМ Yaro

Основательница бренда Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.

Пользователи возмутились такой фотографией и начали оставлять комментарии о недопустимости таких снимков.

Под одним из таких комментариев Привалова оставила ответ в виде насмешливого анекдота про бандеровцев, который еще больше разозлил Сеть.У

Стерненко отреагировал на эту ситуацию и призвал магазины и другие бренды прекратить сотрудничество с брендом Приваловой.

На следующий день активист выложил еще один пост в Telegram, где сообщил, что Rozetka прекратила продавать продукцию Приваловой. Вслед за интернет-магазином от продукции Yaro отказались супермаркеты "Сильпо" и сеть кофеен "Idealist".

Ранее "Сегодня" писали про важность социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в главных инструментах.

А также рассказывали о том, что украинский бизнес нашел "золотую жилу" в обычных селах.

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