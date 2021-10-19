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Не только Rozetka. Почему украинские компании массово отказываются продавать продукцию Yaro

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 12:23
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Собрали все самое важное о скандале вокруг торговой марки Yaro и его основательницы Юлии Приваловой
Почему магазины перестали продавать веганскую продукцию Yaro
Почему магазины перестали продавать веганскую продукцию Yaro / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из крупнейших интернет-магазинов в Украине Rozetka снял с продажи продукцию бренда ТМ Yaro после скандала с его основательницей Юлией Приваловой, а затем это сделали еще несколько компаний.

"Сегодня" разбирались в причинах конфликта, собрали всю информацию о ситуации вокруг ТМ Yaro и готовы рассказать вам.

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Кто такая Юлия Привалова

Юлия Привалова – не только основательница бренда здорового питания, но и невестка бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Сейчас Привалова находится в браке с его средним сыном Даниилом. У самой женщины семья тоже непростая, отец – мэр города Сокиряны, а брат – народный депутат от "Слуги народа" Владимир Козак.

Кроме собственной торговой марки Привалова имеет два кафе в центре Киева – YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.

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Что произошло

Несколько недель назад Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.

Пользователи возмутились такой фотографией и начали оставлять комментарии о недопустимости таких снимков.

Под одним из таких комментариев Привалова оставила ответ в виде насмешливого анекдота про бандеровцев, который еще больше разозлил сеть.

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Ситуацией заинтересовались журналисты, после этого пост был удален, а доступ к Instagram страницы Привалова ограничила и возобновила лишь недавно.

Скриншот фотографии и анекдота в сеть выложил пользователь Facebook с никнеймом Михаил Думяк .

Почему магазины снимают с продажи продукцию Yaro

Ситуацией заинтересовались различные блогеры и журналисты, в том числе активист Сергей Стерненко.

Стерненко отреагировал на эту ситуацию и призвал магазины и другие бренды прекратить сотрудничество с брендом Приваловой.

"Печенье у Юли покупает и перепродает "Сильпо" и "Идеалист", например. И многие другие компании/заведения. Призываю их отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они дорожат своей репутацией и уважают Украину", – написал блогер.

На следующий день активист выложил еще один пост в Telegram, где сообщил, что Rozetka, которая продавала более 56 наименований этой продукции, прекратила это делать.

"Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20 еще показывает в поиске стоит отметка "отсутствует в продаже", – пишет Стерненко и добавляет скрины .

Вслед за интернет-магазином от продукции Yaro отказались супермаркеты "Сильпо" и сеть кофеен "Idealist".

Компании отказываются реализовывать продукцию "Yaro" – Стерненко / Фото: скриншот
Компании отказываются реализовывать продукцию "Yaro" – Стерненко / Фото: скриншот
Компании отказываются реализовывать продукцию "Yaro" – Стерненко / Фото: скриншот
Компании отказываются реализовывать продукцию "Yaro" – Стерненко / Фото: скриншот
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По словам Стерненка, с Yaro также сотрудничают Glovo и Алло, но они пока не отреагировали на эту ситуацию.

Что говорит компания Yaro

18 октября бренд опубликовал на своей Instagram странице пост с извинениями перед теми людьми, которых оскорбила шутка и своим объяснением ситуации.

Бренд отметил, что с начала своего создания нес в себе чисто украинскую идею и гордится этим.

"YARO – это украинский бизнес и мы гордимся этим", – говорится в посте.

Также бренд отмечает, что мысль про антипатриотичнисть компании является ложной.

"Мы хотим быть честными и извиниться перед теми, чьи чувства были оскорблены. Но также хотим заметить, что представление про антипатриотичнисть компании YARO является ошибочным. Мы желаем Украине цветущий процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие", – написали представители торговой марки.

Что ответила Привалова

18 октября пост выложила и сама основательница бренда. В качестве фото она выбрала украинский флаг, а в тексте впервые раз обратилась по украински.

Привалова назвала ситуацию вырванной из контекста и написала, что считает себя патриотом Украины.

Женщина отметила, что развивает свой бизнес именно в Украине и гордится этим, а также извинилась за оскорбительную шутку.

"Что касается анекдота, то я не преследовала цели оскорбить ним кого-либо. Я приношу искренние извинения, если это возмутило чьи-то чувства. Но также хочу подчеркнуть: человека не определяют анекдоты, которые она рассказывает. Человека определяет то, что он делает, где он живет и как он живет ", – написала Юлия.

Что будет дальше с этой историей пока непонятно, возможно, впоследствии от продукции бренда продолжат отказываться и другие магазины.

Ситуация достаточно показательная, поскольку неосторожные высказывания в социальных сетях не раз портили репутацию еще больших брендов и инфлюенсеров.

Ранее "Сегодня" писали про важность социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в главных инструментах.

А также рассказывали о том, что украинский бизнес нашел "золотую жилу" в обычных селах.

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