Цькування українського бренду? У деяких інтернет-магазинах помітили заборонені російські товари

Про продаж в Україні російських товарів заговорили після гучного скандалу з невісткою Геннадія Кернеса

На Rozetka є в продажу російські продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі пишуть, що в Україні продають російські товари, які з 2015 року заборонені законом. Подібні заяви з'явилися на тлі скандалу з брендом ТМ Yaro і його засновницею Юлією Приваловою.

Про це написали в проросійському Telegram-каналі "Леґітимний".

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Там заявили, що в українських інтернет-магазинах Rozetka і Prom.ua продають косметику, зубну пасту, медичні товари, цукерки та інші продукти привезені з Росії. Відзначимо, що подібні продажі заборонені Постановою КМУ від 30 грудня 2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

"Взагалі по кейсу торгівлі з РФ все дуже просто. Купувати у РФ можна ТВЕЛи, газ, мазут, дизель, вугілля, добрива, косметику, електроенергію, а продукти і товари для людей під забороною і санкціями", – написали в Telegram-каналі.

Згадали автори і активіста Сергія Стерненко – після скандалу з Приваловою він першим закликав торгові мережі зняти з продажу товари ТМ Yaro. Скандал спалахнув через невдалий жарт засновниці бренду в одній з соцмереж, під фото з Красної площі в Москві.

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Автори задаються питанням, чому активіст не піднімає питання продажу в Україні російських товарів. "Сьогодні" звернулися до пресслужби одного з інтернет-магазинів, щоб дізнатися чи правда, що на торговельних майданчиках продають російські товари.

А про Стерненко написав і український журналіст Максим Назаров, він говорить про подвійні стандарти. За його словами, активіст заявляв, що журналіст зневажливо ставився до військових і звертав увагу, що батьки Назарова живуть в Москві. Але не афішує, за інформацією телеведучого, що його друг працює на Росію, в сфері рекламного бізнесу.

Російські товари в інтернет-магазинах

"Сьогодні" перевірили заяви авторів проросійського каналу і дійсно, знайшли на Rozetka, в продажу, деякі товари, які виробляють в Росії.

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

На Prom.ua ситуація трохи відрізняється. Якщо на Rozetka таких товарів трохи або їх немає в наявності, то тут їх сотні якщо не тисячі. Це пов'язано з тим, що Prom.uа – торговий майданчик, а не інтернет-магазин. А кожен продавець вже сам вирішує, що йому продавати. В основному продають солодощі.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Скандал з ТМ Yaro

Засновниця бренду Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, де вони вдвох стоять на тлі будівлі Кремля в Москві.

Користувачі обурилися такою фотографією і почали залишати коментарі про неприпустимість таких знімків.

Під одним з таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.

Стерненко відреагував на цю ситуацію і закликав магазини та інші бренди припинити співпрацю з брендом Привалової.

На наступний день активіст виклав ще один пост в Telegram, де повідомив, що Rozetka припинила продавати продукцію Привалової. Слідом за інтернет-магазином від продукції Yaro відмовилися супермаркети "Сільпо" і мережа кав'ярень "Idealist".

Раніше "Сьогодні" писали про важливість соціальних мереж для репутації та розвитку бізнесу і розбиралися в головних інструментах.

А також розповідали про те, що український бізнес знайшов "золоту жилу" в звичайних селах.