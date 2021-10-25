Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Цькування українського бренду? У деяких інтернет-магазинах помітили заборонені російські товари

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 жовтня, 12:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про продаж в Україні російських товарів заговорили після гучного скандалу з невісткою Геннадія Кернеса
На Rozetka є в продажу російські продукти
На Rozetka є в продажу російські продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі пишуть, що в Україні продають російські товари, які з 2015 року заборонені законом. Подібні заяви з'явилися на тлі скандалу з брендом ТМ Yaro і його засновницею Юлією Приваловою.

Про це написали в проросійському Telegram-каналі "Леґітимний".

Реклама

Там заявили, що в українських інтернет-магазинах Rozetka і Prom.ua продають косметику, зубну пасту, медичні товари, цукерки та інші продукти привезені з Росії. Відзначимо, що подібні продажі заборонені Постановою КМУ від 30 грудня 2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

"Взагалі по кейсу торгівлі з РФ все дуже просто. Купувати у РФ можна ТВЕЛи, газ, мазут, дизель, вугілля, добрива, косметику, електроенергію, а продукти і товари для людей під забороною і санкціями", – написали в Telegram-каналі.

Згадали автори і активіста Сергія Стерненко – після скандалу з Приваловою він першим закликав торгові мережі зняти з продажу товари ТМ Yaro. Скандал спалахнув через невдалий жарт засновниці бренду в одній з соцмереж, під фото з Красної площі в Москві.

Реклама

Автори задаються питанням, чому активіст не піднімає питання продажу в Україні російських товарів. "Сьогодні" звернулися до пресслужби одного з інтернет-магазинів, щоб дізнатися чи правда, що на торговельних майданчиках продають російські товари.

А про Стерненко написав і український журналіст Максим Назаров, він говорить про подвійні стандарти. За його словами, активіст заявляв, що журналіст зневажливо ставився до військових і звертав увагу, що батьки Назарова живуть в Москві. Але не афішує, за інформацією телеведучого, що його друг працює на Росію, в сфері рекламного бізнесу.

Російські товари в інтернет-магазинах

"Сьогодні" перевірили заяви авторів проросійського каналу і дійсно, знайшли на Rozetka, в продажу, деякі товари, які виробляють в Росії.

Реклама

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

На Prom.ua ситуація трохи відрізняється. Якщо на Rozetka таких товарів трохи або їх немає в наявності, то тут їх сотні якщо не тисячі. Це пов'язано з тим, що Prom.uа – торговий майданчик, а не інтернет-магазин. А кожен продавець вже сам вирішує, що йому продавати. В основному продають солодощі.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Скандал з ТМ Yaro

Засновниця бренду Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, де вони вдвох стоять на тлі будівлі Кремля в Москві.

Користувачі обурилися такою фотографією і почали залишати коментарі про неприпустимість таких знімків.

Під одним з таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.

Стерненко відреагував на цю ситуацію і закликав магазини та інші бренди припинити співпрацю з брендом Привалової.

На наступний день активіст виклав ще один пост в Telegram, де повідомив, що Rozetka припинила продавати продукцію Привалової. Слідом за інтернет-магазином від продукції Yaro відмовилися супермаркети "Сільпо" і мережа кав'ярень "Idealist".

Раніше "Сьогодні" писали про важливість соціальних мереж для репутації та розвитку бізнесу і розбиралися в головних інструментах.

А також розповідали про те, що український бізнес знайшов "золоту жилу" в звичайних селах.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Опитування
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
Опитування
Порийся в скарбничці
Десять "мінімалок" за 20 копійок!
Яку монету шукати?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,85
18,57
32,99
32,68
31,59
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти