Реклама, доверие и узнаваемость: почему соцсети так важны для всего бизнеса

Потерял не только Цукерберг: какую роль соцсети играют в современном бизнесе и сколько миру стоил глобальный сбой

Как соцсети могут помочь с продвижением бренда и бизнеса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После одного из самых масштабных сбоев соцсетей в истории акции некоторых влиятельных и богатых людей мира резко обвалился. Не работали Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Viber и Tik-Tok.

В частности Марк Цукерберг, в результате шестичасового сбоя потерял 6,6 млрд. долларов, свидетельствуют данные Forbes.

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Просели также акции интернет-гиганта Google, а пользователи, без привычных мессенджеров и соцсетей устроили настоящую панику в интернете.

Это неудивительно, так как сегодня социальные сети – мощный финансовый и бизнес-инструмент, который использует каждая из успешных компаний.

Почему соцсети важны для бизнеса?

Социальные сети – это не только для развлечения и общения среди простых пользователей сети.

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Сегодня, каждое мировое и украинское интернет-медиа использует SMM, то есть маркетинг в социальных сетях и имеет отдельных специалистов для этого.

С помощью SMM, можно распространять нужный контент на очень большую аудиторию и увеличивать посещаемость сайта.

Социальные продажи

Существует даже отдельное понятие – социальные продажи или воронка продаж.

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Этот термин означает процесс, когда новый, незнакомый контакт становится вашим новым клиентом.

Он приобрел и продолжает приобретать популярность, так как количество пользователей социальными сетями постоянно растет.

Контакт с аудиторией

Как же соцсети могут увеличить количество продаж? Очень просто – они позволяют получать постоянную обратную связь от своей аудитории.

Благодаря комментариям, лайкам и другим реакциям в соцсетях, владелец бизнеса может отслеживать – что нравится его потенциальным покупателям, а что нет.

Сегодня самые известные социальные сети предлагают так называемые "бизнес планы" или "бизнес аккаунты", которые позволяют изучать статистику и без лишних опросов узнавать пол, возраст, предпочтения и платежеспособность своей целевой аудитории.

Бесплатная реклама

Когда у какого-то бизнеса есть аккаунты в социальных сетях, которые исправно наполняют качественным контентом и не откладывают это в долгий ящик – он может раскрутиться без лишних вкладов в рекламу.

Не нужно тратить на билборды или объявления на других сайтах, или платить за рекламу по телевидению – грамотные SEO настройки сделают это сами.

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SEO – еще один инструмент соцсетей, который помогает продвигать контент в интернете.

Благодаря правильному использованию ключевых слов ваши публикации будут быстро путешествовать по всемирной паутине и находить своего читателя.

Реклама, которая помогает продвигать вашу публикацию внутри социальной сети, тоже может быть платной, но позволяет выбрать необходимые охвата и аудиторию, которой она будет демонстрироваться.

От количества "показов" пользователям и зависит цена, а если вы не хотите платить Facebook или Instagram- закажите рекламу у нужного вам блоггера.

Интеграции с известными людьми

Это еще одно преимущество социальных сетей, так как найдя нужного человека и купив у него рекламу можно привлечь соответствующую аудиторию буквально за одну сторис.

В зависимости от популярности инфлюенсера – цена на пиар в его соцсетях будет разной, поэтому каждый может выбрать себе блогера по карману.

Продажи и реклама в соцсетях настолько развились, что сегодня каждый, кто предлагает услуги рекламы на своем аккаунте должен показать вам статистику своих предыдущих интеграций.

Несомненным плюсом является то, что такая реклама – мгновенная и позволяет обсудить и продумать все до деталей, а также действовать исключительно на нужных вам людей.

Повышение узнаваемости бренда

Постоянная наглядная демонстрация заставляет пользователей невольно запомнить логотип, вашу продукцию и название.

Здесь залог успеха – правильный визуальный контент, который привлекает внимание и заставляет остановиться в информационном потоке.

Правда для этого нужна определенная стратегия, которая выстроит доверительные отношения между брендом и подписчиками, а не бездумные посты без смысла и идеи.

Некоторые интернет магазины привлекли свою аудиторию снимая короткие видео в, казалось бы, развлекательную социальную сеть Tik-Tok.

Там, показывая процесс упаковки и сбора заказов, а иногда даже создание своих товаров, они привлекли клиентов в процесс их производства и вызвали доверие к своему продукту.

Из-за такой популярности социальных сетей в мире бизнеса, не удивительно, что после остановки всех самых популярных площадок акции упали и принесли убытки в миллиарды долларов.

Ведь в тот момент убытки нес не только Facebook или Instagram, а почти весь бизнес. О том, что произошло с социальными сетями и мессенджерами вчера ночью мы писали ранее.

В тот же день появилась информация о том, что в Facebook произошла масштабная утечка данных пользователей, которые теперь продают в даркнете.