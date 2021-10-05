Реклама, доверие и узнаваемость: почему соцсети так важны для всего бизнеса

После одного из самых масштабных сбоев соцсетей в истории акции некоторых влиятельных и богатых людей мира резко обвалился. Не работали Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Viber и Tik-Tok.
В частности Марк Цукерберг, в результате шестичасового сбоя потерял 6,6 млрд. долларов, свидетельствуют данные Forbes.
Просели также акции интернет-гиганта Google, а пользователи, без привычных мессенджеров и соцсетей устроили настоящую панику в интернете.
Это неудивительно, так как сегодня социальные сети – мощный финансовый и бизнес-инструмент, который использует каждая из успешных компаний.
Почему соцсети важны для бизнеса?
Социальные сети – это не только для развлечения и общения среди простых пользователей сети.
Сегодня, каждое мировое и украинское интернет-медиа использует SMM, то есть маркетинг в социальных сетях и имеет отдельных специалистов для этого.
С помощью SMM, можно распространять нужный контент на очень большую аудиторию и увеличивать посещаемость сайта.
Социальные продажи
Существует даже отдельное понятие – социальные продажи или воронка продаж.
Этот термин означает процесс, когда новый, незнакомый контакт становится вашим новым клиентом.
Он приобрел и продолжает приобретать популярность, так как количество пользователей социальными сетями постоянно растет.
Контакт с аудиторией
Как же соцсети могут увеличить количество продаж? Очень просто – они позволяют получать постоянную обратную связь от своей аудитории.
Благодаря комментариям, лайкам и другим реакциям в соцсетях, владелец бизнеса может отслеживать – что нравится его потенциальным покупателям, а что нет.
Сегодня самые известные социальные сети предлагают так называемые "бизнес планы" или "бизнес аккаунты", которые позволяют изучать статистику и без лишних опросов узнавать пол, возраст, предпочтения и платежеспособность своей целевой аудитории.
Бесплатная реклама
Когда у какого-то бизнеса есть аккаунты в социальных сетях, которые исправно наполняют качественным контентом и не откладывают это в долгий ящик – он может раскрутиться без лишних вкладов в рекламу.
Не нужно тратить на билборды или объявления на других сайтах, или платить за рекламу по телевидению – грамотные SEO настройки сделают это сами.
SEO – еще один инструмент соцсетей, который помогает продвигать контент в интернете.
Благодаря правильному использованию ключевых слов ваши публикации будут быстро путешествовать по всемирной паутине и находить своего читателя.
Реклама, которая помогает продвигать вашу публикацию внутри социальной сети, тоже может быть платной, но позволяет выбрать необходимые охвата и аудиторию, которой она будет демонстрироваться.
От количества "показов" пользователям и зависит цена, а если вы не хотите платить Facebook или Instagram- закажите рекламу у нужного вам блоггера.
Интеграции с известными людьми
Это еще одно преимущество социальных сетей, так как найдя нужного человека и купив у него рекламу можно привлечь соответствующую аудиторию буквально за одну сторис.
В зависимости от популярности инфлюенсера – цена на пиар в его соцсетях будет разной, поэтому каждый может выбрать себе блогера по карману.
Продажи и реклама в соцсетях настолько развились, что сегодня каждый, кто предлагает услуги рекламы на своем аккаунте должен показать вам статистику своих предыдущих интеграций.
Несомненным плюсом является то, что такая реклама – мгновенная и позволяет обсудить и продумать все до деталей, а также действовать исключительно на нужных вам людей.
Повышение узнаваемости бренда
Постоянная наглядная демонстрация заставляет пользователей невольно запомнить логотип, вашу продукцию и название.
Здесь залог успеха – правильный визуальный контент, который привлекает внимание и заставляет остановиться в информационном потоке.
Правда для этого нужна определенная стратегия, которая выстроит доверительные отношения между брендом и подписчиками, а не бездумные посты без смысла и идеи.
Некоторые интернет магазины привлекли свою аудиторию снимая короткие видео в, казалось бы, развлекательную социальную сеть Tik-Tok.
Там, показывая процесс упаковки и сбора заказов, а иногда даже создание своих товаров, они привлекли клиентов в процесс их производства и вызвали доверие к своему продукту.
Из-за такой популярности социальных сетей в мире бизнеса, не удивительно, что после остановки всех самых популярных площадок акции упали и принесли убытки в миллиарды долларов.
Ведь в тот момент убытки нес не только Facebook или Instagram, а почти весь бизнес. О том, что произошло с социальными сетями и мессенджерами вчера ночью мы писали ранее.
В тот же день появилась информация о том, что в Facebook произошла масштабная утечка данных пользователей, которые теперь продают в даркнете.