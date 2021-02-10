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TikTok в США больше не продают: сделку заморозили из-за Байдена

10 февраля, 15:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Oracle и Walmart пока что не станут владельцами китайской соцсети, говорят источники

Сделка по продаже американского сегмента TikTok компаниям Oracle и Walmart отложена на неопределенный срок. Сейчас американская "дочка" TikTok находится в собственности китайской компании ByteDance. Сделка заморожена, так как новый президент США Джо Байден пересматривает шаги своего предшественника Дональда Трампа, который пытался запретить TikTok в Штатах.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

При этом, по данным источников, продолжаются переговоры между ByteDance и представителями нацбезопасности США. А администрация Байдена намерена выработать новое решение, так как "вопрос о полном запрете TikTok больше не рассматривается".

Oracle и Walmart по-прежнему могут быть участниками сделки, но многое зависит от того, какой подход выберет Байден, пишет газета.

Напомним, 14 августа 2020 года Дональд Трамп подписал указ, которым обязал ByteDance отказаться от связанных с TikTok активов на территории США. В противном случае он грозился ввести полный запрет на работу TikTok в США.

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19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Однако дальше дело не пошло.

В администрации Трампа обвиняли TikTok в пропаганде и передаче данных пользователей китайским властям.

Также сообщалось, что в 2021 году TikTok планирует запустить продажи прямо внутри соцсети. Это усилит конкуренцию китайской компании с американским Facebook.

А о том, как можно зарабатывать в TikTok уже сейчас, новостям "Сегодня" рассказал профессиональный маркетолог:

Сюжет Натальи Тимуршиной и Александра Литвинова Видео: Сегодня

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США соцсети сделка Дональд Трамп запреты Джо Байден Walmart TikTok Oracle
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