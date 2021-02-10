TikTok у США більше не продають: угоду заморозили через Байдена

Oracle і Walmart поки що не стануть власниками китайської соцмережі, кажуть джерела

Угода з продажу американського сегменту TikTok компаніям Oracle і Walmart відкладена на невизначений термін. Наразі американська "дочка" TikTok знаходиться у власності китайської компанії ByteDance. Угода заморожена, бо новий президент США Джо Байден переглядає кроки свого попередника Дональда Трампа, який намагався заборонити TikTok у Штатах.

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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

При цьому, за даними джерел, тривають переговори між ByteDance і представниками нацбезпеки США. А адміністрація Байдена має намір напрацювати нове рішення, так як "питання про повну заборону TikTok більше не розглядається".

Oracle і Walmart як і раніше можуть бути учасниками угоди, але багато що залежить від того, який саме підхід обере Байден, пише газета.

Нагадаємо, 14 серпня 2020 року Дональд Трамп підписав указ, яким зобов'язав ByteDance відмовитися від пов'язаних з TikTok активів на території США. В іншому випадку він погрожував ввести повну заборону роботи TikTok у США.

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19 вересня Трамп заявив, що схвалив операцію з придбання американського сегмента TikTok компаніями Oracle та Walmart. Однак далі справа не пішла.

В адміністрації Трампа звинувачували TikTok в пропаганді та передачі даних користувачів китайській владі.

Також повідомлялося, що у 2021 році TikTok планує запустити продажі прямо всередині соцмережі. Це посилить конкуренцію китайської компанії з американським Facebook.

А про те, як можна заробляти в TikTok вже зараз, новин "Сьогодні" розповів професійний маркетолог:

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