Дедлайн Трампа прошел, но TikTok в США так и не закрыли

Министерство торговли США временно отказалось вводить ограничения для TikTok. Новые правила должны были остановить работу социальной сети на территории страны с 12 ноября, но этого не случилось. Одной из возможных причин являются итоги выборов в стране, которые сулят победу демократу Джо Байдену. Но в качестве официальной названы судебные тяжбы в Филадельфии.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, министерству неясно, какой стратегии будет придерживаться Джо Байден. Ведь запрет работы TikTok в США был инициативой действующего президента Дональда Трампа. Он утверждал, что сервис следит за пользователями и передает информацию спецслужбам Китая.

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Что касается судов в Филадельфии, то речь идет об исках со стороны трех звезд TikTok – музыканта Алекс Чамберс, комика Дуглас Марланд и модного обозревателя Козетт Ринаб. Окружной суд в октябре вынес предварительный запрет на приказ Минторга США о введении ограничений.

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В документе говорится, что действия американского правительства "представляют угрозу для обмена информацией" и превышают его полномочия. Федеральное правительство, в свою очередь, обжаловало это решение судьи, заявив, что их действия направлены на защиту данных пользователей.

Напомним, в августе Трамп подписал указ о блокировке TikTok в США в случае, если американские операции сервиса не будут проданы американской же компании. Изначально он дал на заключение сделки время до 20 сентября, но позже появилась возможность отсрочки до 12 ноября.

ByteDance при этом представила на рассмотрение властей США предложение, согласно которому останется владельцем 80% акций TikTok Global. Сторонники сделки отмечают, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США. Однако судьба сделки еще не решена.

А о том, сколько зарабатывают на своих видео украинские "тиктокеры", смотрите в сюжете "Сегодня":

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