Семейным фермам в Украине заплатят по 5000 гривен за гектар

У суммы помощи существует лимит. Выгоднее всего обращаться хозяйствам, которые обрабатывают до 20 гектаров земли

Украинские аграрии получат субсидии на развитие новосозданных семейных ферм. Сумма помощи – 5000 гривен на гектар, но не больше, чем 100 000 гривен на одно хозяйство. То есть, программа предназначена в первую очередь для фермеров, которые обрабатывают не более 20 гектаров земли.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 21 апреля.

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"Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств", - объяснил премьер.

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Напомним, ранее в Украине одобрили снижение налога на добавленную стоимость (НДС) для агросектора с 20% до 14%. При этом уменьшение НДС распространяется не на всех аграриев, а лишь на тех, кто занимается производством ключевых сельхозкультур или крупным животноводством.

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Также новости "Сегодня" выясняли, как можно зарабатывать по 40 000 гривен на коровах:

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