Українська
$ 28,01
33,74
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Семейным фермам в Украине заплатят по 5000 гривен за гектар

21 апреля, 13:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

У суммы помощи существует лимит. Выгоднее всего обращаться хозяйствам, которые обрабатывают до 20 гектаров земли

Украинские аграрии получат субсидии на развитие новосозданных семейных ферм. Сумма помощи – 5000 гривен на гектар, но не больше, чем 100 000 гривен на одно хозяйство. То есть, программа предназначена в первую очередь для фермеров, которые обрабатывают не более 20 гектаров земли.

Реклама

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 21 апреля.

Читайте также: 12 урожаев в год без земли и солнца. Что такое сити-фермы и как это работает в Украине

"Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств", - объяснил премьер.

В тренде
Нервозность на рынке. Почему бензину и дизтопливу грозит новый рост цен

Напомним, ранее в Украине одобрили снижение налога на добавленную стоимость (НДС) для агросектора с 20% до 14%. При этом уменьшение НДС распространяется не на всех аграриев, а лишь на тех, кто занимается производством ключевых сельхозкультур или крупным животноводством.

Реклама

Также новости "Сегодня" выясняли, как можно зарабатывать по 40 000 гривен на коровах:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

помощь субсидии аграрии АПК фермы Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топлива
Новый тариф на газ: из чего состоит цена голубого топливаБизнес
Украинские игристые вина получили награды в Лондоне
Украинские игристые вина получили награды в ЛондонеБизнес
Крупный провайдер отключит 30 украинских каналов? Рынок ТВ-контента всколыхнул серьезный конфликт
Крупный провайдер отключит 30 украинских каналов? Рынок ТВ-контента всколыхнул серьезный конфликтБизнес
Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензия
Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензияБизнес
Запрет на экспорт: собьет ли он цену подсолнечного масла
Запрет на экспорт: собьет ли он цену подсолнечного маслаЭкономика
Стартовал прием заявок на карантинные 8000 гривен: как оформить и кто получит деньги
Стартовал прием заявок на карантинные 8000 гривен: как оформить и кто получит деньгиБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять