Сімейним фермам в Україні заплатять по 5000 гривень за гектар

У суми допомоги існує ліміт. Найвигідніше звертатися господарствам, які обробляють до 20 гектарів землі

Українські аграрії отримають субсидії на розвиток новостворених сімейних ферм. Сума допомоги – 5000 гривень на гектар, але не більше, ніж 100 000 гривень на одне господарство. Тобто, програма призначена в насамперед для фермерів, які обробляють не більше 20 гектарів землі.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 квітня.

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"Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку по залученню дешевих ресурсів для розвитку і становлення фермерських господарств", – пояснив прем'єр.

Нагадаємо, раніше в Україні схвалили зниження податку на додану вартість (ПДВ) для агросектору з 20% до 14%. При цьому зменшення ПДВ поширюється не на всіх аграріїв, а лише на тих, хто займається виробництвом ключових сільгоспкультур або великим тваринництвом.

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Також новини "Сьогодні" з'ясовували, як можна заробляти по 40 000 гривень на коровах:

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