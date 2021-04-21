Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Сімейним фермам в Україні заплатять по 5000 гривень за гектар

21 квітня, 13:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У суми допомоги існує ліміт. Найвигідніше звертатися господарствам, які обробляють до 20 гектарів землі

Українські аграрії отримають субсидії на розвиток новостворених сімейних ферм. Сума допомоги – 5000 гривень на гектар, але не більше, ніж 100 000 гривень на одне господарство. Тобто, програма призначена в насамперед для фермерів, які обробляють не більше 20 гектарів землі.

Реклама

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 квітня.

Читайте також: 12 врожаїв на рік без землі та сонця. Що таке сіті-ферми і як це працює в Україні

"Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку по залученню дешевих ресурсів для розвитку і становлення фермерських господарств", – пояснив прем'єр.

В тренді
В Україні застиг курс долара, а євро все одно дорожчає: офіційний курс

Нагадаємо, раніше в Україні схвалили зниження податку на додану вартість (ПДВ) для агросектору з 20% до 14%. При цьому зменшення ПДВ поширюється не на всіх аграріїв, а лише на тих, хто займається виробництвом ключових сільгоспкультур або великим тваринництвом.

Реклама

Також новини "Сьогодні" з'ясовували, як можна заробляти по 40 000 гривень на коровах:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

допомога субсидії аграрії АПК ферми Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Новий тариф на газ: з чого складається ціна блакитного
Новий тариф на газ: з чого складається ціна блакитного"паливаБізнес
Українські ігристі вина отримали нагороди в Лондоні
Українські ігристі вина отримали нагороди в ЛондоніБізнес
Великий провайдер вимкне 30 українських каналів? Ринок ТБ-контенту сколихнув серйозний конфлікт
Великий провайдер вимкне 30 українських каналів? Ринок ТБ-контенту сколихнув серйозний конфліктБізнес
Відкрити казино чи зал гральних автоматів: скільки коштує ліцензія
Відкрити казино чи зал гральних автоматів: скільки коштує ліцензіяБізнес
Заборона експорту: чи зіб'є вона ціну соняшникової олії
Заборона експорту: чи зіб'є вона ціну соняшникової оліїЕкономіка
Стартував прийом заявок на карантинні 8000 гривень: як оформити та хто отримає гроші
Стартував прийом заявок на карантинні 8000 гривень: як оформити та хто отримає грошіБізнес

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти