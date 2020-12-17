Рада ввела налоговые льготы для аграриев

Уменьшение НДС коснется не всех типов сельхозпродукции

Верховная Рада Украины согласилась на снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для агросектора с 20% до 14%.

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За соответствующий законопроект № 3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс во втором чтении проголосовали 250 депутатов.

При этом уменьшение НДС будет распространяться не на всех аграриев. Понижение ставки коснется поставок такой сельхозпродукции:

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живой крупный рогатый скот и живые свиньи;

цельное молоко;

пшеница, рожь, ячмень, овес кукуруза, соевые бобы;

семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур;

сахарная свекла.

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