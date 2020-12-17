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Рада ввела налоговые льготы для аграриев

17 декабря, 10:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Уменьшение НДС коснется не всех типов сельхозпродукции

Верховная Рада Украины согласилась на снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для агросектора с 20% до 14%.

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За соответствующий законопроект № 3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс во втором чтении проголосовали 250 депутатов.

При этом уменьшение НДС будет распространяться не на всех аграриев. Понижение ставки коснется поставок такой сельхозпродукции:

В тренде
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  • живой крупный рогатый скот и живые свиньи;
  • цельное молоко;
  • пшеница, рожь, ячмень, овес кукуруза, соевые бобы;
  • семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур;
  • сахарная свекла.

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