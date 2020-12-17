Рада ввела налоговые льготы для аграриев

Верховная Рада Украины согласилась на снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для агросектора с 20% до 14%.
За соответствующий законопроект № 3656 о внесении изменений в Налоговый кодекс во втором чтении проголосовали 250 депутатов.
При этом уменьшение НДС будет распространяться не на всех аграриев. Понижение ставки коснется поставок такой сельхозпродукции:
- живой крупный рогатый скот и живые свиньи;
- цельное молоко;
- пшеница, рожь, ячмень, овес кукуруза, соевые бобы;
- семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур;
- сахарная свекла.
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