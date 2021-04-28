Ритмичный процесс: карантинные 8000 уже съели миллионы гривен из бюджета

Программа выплат будет работать до конца года. Государству придется раскошелиться – нынешнего финансирования может не хватить

Более 300 тысяч предпринимателей и наемных работников в Украине подали заявки на получение 8000 гривен карантинной помощи через приложение "Дія". На выплаты уже потратили 200 млн гривен из госбюджета и в дальнейшем "процесс будет ритмичным", заявил министр развития экономики Игорь Петрашко.

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В случае необходимости программу помощи дофинансируют, заверил министр. Пока что на выплаты планируют потратить около 3 млрд гривен.

"ФОПы и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн гривен ушли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным... При необходимости на программу будут предусмотрены дополнительные средства, ведь программа будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в красную зону", – сказал Петрашко.

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Кроме того, местные власти в красных зонах могут вводить дополнительные выплаты из местных бюджетов. Отдельное заявление на местную помощь подавать не нужно, достаточно регистрации в приложении "Дія".

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Напомним, с 20 апреля украинцы в красных зонах могут подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен. Главные условия:

Получатель должен находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Местом регистрации получателя должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина. Получить помощь можно только один раз в течение 2021 года.

Также смотрите список КВЭДов, по которым можно получить 8000 гривен компенсации.