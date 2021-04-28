Ритмічний процес: карантинні 8000 вже з'їли мільйони гривень з бюджету

Понад 300 тисяч підприємців і найманих працівників в Україні подали заявки на отримання 8000 гривень карантинної допомоги через додаток "Дія". На виплати вже витратили 200 млн гривень з держбюджету і в подальшому "процес буде ритмічним", заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.
У разі необхідності програму допомоги дофінансують, запевнив міністр. Поки що на виплати планують витратити близько 3 млрд гривень.
"ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень пішли на виплати і далі процес буде ритмічним... При необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють "до червоної зони", – сказав Петрашко.
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Крім того, місцева влада в "червоних зонах" може вводити додаткові виплати з місцевих бюджетів. Окреме заявку на місцеву допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку "Дія".
Нагадаємо, з 20 квітня українці в "червоних зонах" можуть подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Головні умови:
- Одержувач має перебувати на обліку в якості платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Місцем реєстрації одержувача має бути регіон України, який віднесено до "червоної зони" карантину.
- Отримати допомогу можна тільки один раз впродовж 2021 року.
Також дивіться список КВЕДів, за якими можна отримати 8000 гривень компенсації.