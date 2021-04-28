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Ритмічний процес: карантинні 8000 вже з'їли мільйони гривень з бюджету

28 квітня, 12:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Програма виплат буде працювати до кінця року. Державі доведеться розщедритися – нинішнього фінансування може не вистачити

Понад 300 тисяч підприємців і найманих працівників в Україні подали заявки на отримання 8000 гривень карантинної допомоги через додаток "Дія". На виплати вже витратили 200 млн гривень з держбюджету і в подальшому "процес буде ритмічним", заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

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У разі необхідності програму допомоги дофінансують, запевнив міністр. Поки що на виплати планують витратити близько 3 млрд гривень.

"ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень пішли на виплати і далі процес буде ритмічним... При необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють "до червоної зони", – сказав Петрашко.

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Крім того, місцева влада в "червоних зонах" може вводити додаткові виплати з місцевих бюджетів. Окреме заявку на місцеву допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку "Дія".

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Нагадаємо, з 20 квітня українці в "червоних зонах" можуть подавати заявки на отримання карантинних 8000 гривень. Головні умови:

  1. Одержувач має перебувати на обліку в якості платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  2. Місцем реєстрації одержувача має бути регіон України, який віднесено до "червоної зони" карантину.
  3. Отримати допомогу можна тільки один раз впродовж 2021 року.

Також дивіться список КВЕДів, за якими можна отримати 8000 гривень компенсації.

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