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Карантинные 8000 гривен выплатят без банковских комиссий

22 апреля, 12:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финучреждения получили временные послабления от Национального банка. Рассылать деньги по личным счетам будет Ощадбанк

При выплате 8000 гривен карантинной помощи ФОПам и наемным сотрудникам в красных зонах карантина с банков не будут взимать комиссию за проведение операций в системе электронных платежей. Соответственно, получатели тоже должны быть освобождены от дополнительных платежей.

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Такое решение принял Национальный банк Украины. Комиссию отменили временно – на период осуществления карантинных выплат. Правила такие:

  • Минсоцполитики перечисляет средства для выплаты помощи на отдельный счет Пенсионного фонда в Ощадбанке.
  • Ощадбанк перечисляет средства на банковский счет заявителя – по номеру IBAN, который указывается в заявлении на получение 8000 гривен.
  • Бесплатными будут также операции по возврату банками незасчитанных сумм помощи.

Напомним, только за первые сутки регистрации заявки на получение карантинных 8000 гривен подали 214 тысяч украинцев. Важно, что получить помощь могут и те украинцы, чьи области уже вышли из красной зоны (на данный момент – Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая).

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Также смотрите список КВЭДов, по которым можно получить 8000 гривен компенсации.

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бизнес НБУ компенсации Ощадбанк карантин помощь выплаты ФЛП Дія красная зона

Источник: Сегодня

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