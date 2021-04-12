Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий

Правительство определило, какие именно категории предпринимателей и наемных сотрудников могут рассчитывать на получение карантинных 8000 гривен. Категории получателей прописаны в дополнениях к постановлению № 329.

Реклама

Виды деятельности ФОПов, которые имеют право на получение карантинных 8000 грн:

Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

Видео: Сегодня

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

Другие виды розничной торговли вне магазинов;

Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;

Демонстрация кинофильмов;

Организация конгрессов и торговых выставок;

Театральная и концертная деятельность;

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

Функционирование театральных и концертных залов;

Функционирование библиотек и архивов;

Функционирование музеев;

Функционирование спортивных сооружений;

Деятельность спортивных клубов;

Деятельность фитнес-центров;

Функционирование аттракционов и тематических парков;

Организация других видов отдыха и развлечений;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на сегодня, 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тренде Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий

Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;

в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);

вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама