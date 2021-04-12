Українська
$ 27,91
33,15
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий

12 апреля, 10:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабинет министров обнародовал перечень видов деятельности

Правительство определило, какие именно категории предпринимателей и наемных сотрудников могут рассчитывать на получение карантинных 8000 гривен. Категории получателей прописаны в дополнениях к постановлению № 329.

Реклама

Виды деятельности ФОПов, которые имеют право на получение карантинных 8000 грн:

  • Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
Видео: Сегодня
  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов;
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
  • Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;
  • Демонстрация кинофильмов;
  • Организация конгрессов и торговых выставок;
  • Театральная и концертная деятельность;
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
  • Функционирование театральных и концертных залов;
  • Функционирование библиотек и архивов;
  • Функционирование музеев;
  • Функционирование спортивных сооружений;
  • Деятельность спортивных клубов;
  • Деятельность фитнес-центров;
  • Функционирование аттракционов и тематических парков;
  • Организация других видов отдыха и развлечений;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Старт приема заявок назначен на сегодня, 12 апреля, анонсировал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тренде
Кто сможет подать заявку на карантинные 8000? Список категорий

Чтобы подать заявку на 8000 грн, понадобится:

  • авторизоваться в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП;
  • в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);
  • вести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес компенсации карантин помощь выплаты категории ФЛП красная зона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина запретила российский стиральный порошок: пострадает ли потребитель (видео)
Украина запретила российский стиральный порошок: пострадает ли потребитель (видео)Бизнес
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в
Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и ФОПов в "красных" зонахБизнес
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплату
Трудоустройство в локдаун – где найти работу, если уволили или не платят зарплатуЭкономика
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностей
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностейЭкономика
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никто
Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никтоБизнес
Кабмин ослабил ограничения: в красных зонах разрешили работу химчисток
Кабмин ослабил ограничения: в красных зонах разрешили работу химчистокБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять